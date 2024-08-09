https://ria.ru/20240809/biryukov-1965158326.html

Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель

Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель - РИА Новости, 09.08.2024

Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году отремонтируют Гагаринский тоннель на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:56

2024-08-09T12:56

2024-08-09T12:56

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году отремонтируют Гагаринский тоннель на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В ноябре этого года планируем приступить к обновлению Гагаринского тоннеля, расположенного на Третьем транспортном кольце и проходящем под площадью Гагарина", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия. "Проведем работы по замене гидроизоляции дорожного полотна и ремонту деформационных швов. Периодическое обновление швов на инженерных сооружениях необходимо, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20240809/moskva-1965113699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы