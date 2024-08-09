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Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель - РИА Новости, 09.08.2024
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Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель
Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель - РИА Новости, 09.08.2024
Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году отремонтируют Гагаринский тоннель на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:56
2024-08-09T12:56
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петр бирюков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году отремонтируют Гагаринский тоннель на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В ноябре этого года планируем приступить к обновлению Гагаринского тоннеля, расположенного на Третьем транспортном кольце и проходящем под площадью Гагарина", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия. "Проведем работы по замене гидроизоляции дорожного полотна и ремонту деформационных швов. Периодическое обновление швов на инженерных сооружениях необходимо, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20240809/moskva-1965113699.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: на юго-западе Москвы отремонтируют Гагаринский тоннель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве
Автомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году отремонтируют Гагаринский тоннель на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В ноябре этого года планируем приступить к обновлению Гагаринского тоннеля, расположенного на Третьем транспортном кольце и проходящем под площадью Гагарина", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия.
"Проведем работы по замене гидроизоляции дорожного полотна и ремонту деформационных швов. Периодическое обновление швов на инженерных сооружениях необходимо, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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