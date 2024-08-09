https://ria.ru/20240809/bespilotniki-1965287269.html

ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью

ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью - РИА Новости, 09.08.2024

ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью

Российские военные сбили четыре украинских дрона над Курской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:01

2024-08-09T20:01

2024-08-09T20:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских дрона над Курской областью, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в сообщении.Дроны самолетного типа сбили около 19:00 мск.Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия