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ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью
ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью - РИА Новости, 09.08.2024
ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью
Российские военные сбили четыре украинских дрона над Курской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:01
2024-08-09T20:01
2024-08-09T20:26
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских дрона над Курской областью, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в сообщении.Дроны самолетного типа сбили около 19:00 мск.Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе ввели режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью
Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Курской областью