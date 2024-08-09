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ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 09.08.2024 (обновлено: 20:26 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/bespilotniki-1965287269.html
ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью
ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью - РИА Новости, 09.08.2024
ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью
Российские военные сбили четыре украинских дрона над Курской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:01
2024-08-09T20:26
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских дрона над Курской областью, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в сообщении.Дроны самолетного типа сбили около 19:00 мск.Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе ввели режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью

Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Курской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные сбили четыре украинских дрона над Курской областью, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в сообщении.
Дроны самолетного типа сбили около 19:00 мск.
Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе ввели режим ЧС федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссия
 
 
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