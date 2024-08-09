https://ria.ru/20240809/bespilotnik-1965184059.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО около 13.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:00
2024-08-09T14:00
2024-08-09T14:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО около 13.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Девятого августа около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью