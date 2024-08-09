https://ria.ru/20240809/belorussiya-1965206825.html
Британия расширила санкционный список против Белоруссии
Британия расширила санкционный список против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2024
Британия расширила санкционный список против Белоруссии
Великобритания расширила санкционный список против Белоруссии, добавив в него трех начальников и одного экс-начальника исправительных колоний, следует из... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:57
2024-08-09T14:57
2024-08-09T14:57
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список против Белоруссии, добавив в него трех начальников и одного экс-начальника исправительных колоний, следует из документа, опубликованного правительством Британии. Так, под рестрикции Лондона попали начальник могилёвской исправительной колонии №15 Алексей Лазаренко, бывший начальник ИК-1 Андрей Пальчик, начальник ИК №4 в Гомеле Денис Толстенков и начальник ИК-3 Витьба Филипп Штурчанка. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
https://ria.ru/20240805/sanktsii-1964086787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, белоруссия, лондон, в мире
Великобритания, Белоруссия, Лондон, В мире
Британия расширила санкционный список против Белоруссии
Лондон ввел санкции против трех начальников исправительных колоний в Белоруссии