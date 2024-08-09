https://ria.ru/20240809/belorussiya-1965206825.html

Британия расширила санкционный список против Белоруссии

Британия расширила санкционный список против Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2024

Британия расширила санкционный список против Белоруссии

Великобритания расширила санкционный список против Белоруссии, добавив в него трех начальников и одного экс-начальника исправительных колоний, следует из... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:57

2024-08-09T14:57

2024-08-09T14:57

великобритания

белоруссия

лондон

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Великобритания расширила санкционный список против Белоруссии, добавив в него трех начальников и одного экс-начальника исправительных колоний, следует из документа, опубликованного правительством Британии. Так, под рестрикции Лондона попали начальник могилёвской исправительной колонии №15 Алексей Лазаренко, бывший начальник ИК-1 Андрей Пальчик, начальник ИК №4 в Гомеле Денис Толстенков и начальник ИК-3 Витьба Филипп Штурчанка. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

https://ria.ru/20240805/sanktsii-1964086787.html

великобритания

белоруссия

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, белоруссия, лондон, в мире