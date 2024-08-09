https://ria.ru/20240809/belomorkanal-1965254988.html
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября - РИА Новости, 09.08.2024
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября
Восстановительные работы на Беломорканале, где в конце июля произошел прорыв временной дамбы, планируется завершить до 1 сентября 2024 года, отсыпка плотины,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:30
2024-08-09T17:30
2024-08-09T17:46
в мире
чп на беломорканале
республика карелия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановительные работы на Беломорканале, где в конце июля произошел прорыв временной дамбы, планируется завершить до 1 сентября 2024 года, отсыпка плотины, как ожидается, закончится до 25 августа, говорится в сообщении Ространсмодернизация. "Завершение отсыпки плотины планируется до 25 августа 2024 года. Все необходимые работы для обеспечения судоходства должны быть завершены до 1 сентября 2024 года. Восстановительные работы на месте прорыва проводятся в круглосуточном режиме", - отметили в компании. В Ространсмодернизации добавили, что проект восстановления временной дамбы на Беломорканале подготовлен, работы на объекте начались. Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков были обнаружены тела трех человек, пропавших после аварии. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, временно приостановлены судоходство на участке канала и транзит через него до 1 сентября.
https://ria.ru/20240730/kareliya-1962999345.html
республика карелия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чп на беломорканале, республика карелия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, ЧП на Беломорканале, Республика Карелия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября
Ространсмодернизация: отсыпку плотины на Беломорканале завершат до 25 августа