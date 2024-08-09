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Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября - РИА Новости, 09.08.2024
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17:30 09.08.2024 (обновлено: 17:46 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/belomorkanal-1965254988.html
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября - РИА Новости, 09.08.2024
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября
Восстановительные работы на Беломорканале, где в конце июля произошел прорыв временной дамбы, планируется завершить до 1 сентября 2024 года, отсыпка плотины,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:30
2024-08-09T17:46
в мире
чп на беломорканале
республика карелия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановительные работы на Беломорканале, где в конце июля произошел прорыв временной дамбы, планируется завершить до 1 сентября 2024 года, отсыпка плотины, как ожидается, закончится до 25 августа, говорится в сообщении Ространсмодернизация. "Завершение отсыпки плотины планируется до 25 августа 2024 года. Все необходимые работы для обеспечения судоходства должны быть завершены до 1 сентября 2024 года. Восстановительные работы на месте прорыва проводятся в круглосуточном режиме", - отметили в компании. В Ространсмодернизации добавили, что проект восстановления временной дамбы на Беломорканале подготовлен, работы на объекте начались. Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков были обнаружены тела трех человек, пропавших после аварии. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, временно приостановлены судоходство на участке канала и транзит через него до 1 сентября.
https://ria.ru/20240730/kareliya-1962999345.html
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в мире, чп на беломорканале, республика карелия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, ЧП на Беломорканале, Республика Карелия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября

Ространсмодернизация: отсыпку плотины на Беломорканале завершат до 25 августа

© "Ространсмодернизация"/TelegramВосстановительные работы на дамбе на Беломорканале в Карелии
Восстановительные работы на дамбе на Беломорканале в Карелии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© "Ространсмодернизация"/Telegram
Восстановительные работы на дамбе на Беломорканале в Карелии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановительные работы на Беломорканале, где в конце июля произошел прорыв временной дамбы, планируется завершить до 1 сентября 2024 года, отсыпка плотины, как ожидается, закончится до 25 августа, говорится в сообщении Ространсмодернизация.
«
"Завершение отсыпки плотины планируется до 25 августа 2024 года. Все необходимые работы для обеспечения судоходства должны быть завершены до 1 сентября 2024 года. Восстановительные работы на месте прорыва проводятся в круглосуточном режиме", - отметили в компании.
В Ространсмодернизации добавили, что проект восстановления временной дамбы на Беломорканале подготовлен, работы на объекте начались.
Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков были обнаружены тела трех человек, пропавших после аварии. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, временно приостановлены судоходство на участке канала и транзит через него до 1 сентября.
Последствия размыва временной дамбы в Карелии - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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30 июля, 18:50
 
В миреЧП на БеломорканалеРеспублика КарелияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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