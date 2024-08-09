https://ria.ru/20240809/belomorkanal-1965254988.html

Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября

Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября - РИА Новости, 09.08.2024

Разрушенную при аварии на Беломорканале дамбу восстановят до сентября

Восстановительные работы на Беломорканале, где в конце июля произошел прорыв временной дамбы, планируется завершить до 1 сентября 2024 года, отсыпка плотины,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:30

2024-08-09T17:30

2024-08-09T17:46

в мире

чп на беломорканале

республика карелия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановительные работы на Беломорканале, где в конце июля произошел прорыв временной дамбы, планируется завершить до 1 сентября 2024 года, отсыпка плотины, как ожидается, закончится до 25 августа, говорится в сообщении Ространсмодернизация. "Завершение отсыпки плотины планируется до 25 августа 2024 года. Все необходимые работы для обеспечения судоходства должны быть завершены до 1 сентября 2024 года. Восстановительные работы на месте прорыва проводятся в круглосуточном режиме", - отметили в компании. В Ространсмодернизации добавили, что проект восстановления временной дамбы на Беломорканале подготовлен, работы на объекте начались. Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков были обнаружены тела трех человек, пропавших после аварии. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, временно приостановлены судоходство на участке канала и транзит через него до 1 сентября.

https://ria.ru/20240730/kareliya-1962999345.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чп на беломорканале, республика карелия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)