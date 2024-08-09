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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
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14:27 09.08.2024 (обновлено: 14:30 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/belgorod-1965194062.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.08.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:27
2024-08-09T14:30
белгород
белгородский район
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/vsu-1965183167.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, шебекино, происшествия
Белгород, Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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