https://ria.ru/20240809/belgorod-1965145074.html
Пять населенных пунктов под Белгородом остались без света из-за атак ВСУ
Пять населенных пунктов под Белгородом остались без света из-за атак ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Пять населенных пунктов под Белгородом остались без света из-за атак ВСУ
Город Шебекино и четыре села в Белгородской области остались без электричества в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:06
2024-08-09T12:06
2024-08-09T12:06
происшествия
шебекино
белгородская область
архангельское
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Город Шебекино и четыре села в Белгородской области остались без электричества в результате атак украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Нежеголь Шебекинского городского округа частный дом дважды атакован БПЛА — повреждены остекление и фасад. Кроме того, в Шебекинском округе повреждена линия электропередачи: временно отсутствует электроснабжение в селах Ржевка, Нехотеевка, Архангельское и частично — в городе Шебекино и в селе Новая Таволжанка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Валуйском городском округе в селе Старый Хутор с беспилотника сброшено взрывное устройство, повреждены два автомобиля и частный дом. В хуторе Климовое Борисовского района два дрона ударили по частному дому. Начавшийся пожар был оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее администрацией огнетушителя. Как отметил глава региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240809/ataka-1965088987.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, архангельское, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Архангельское, Вячеслав Гладков
Пять населенных пунктов под Белгородом остались без света из-за атак ВСУ
Гладков: город и 4 села в Белгородской области остались без света из-за атак ВСУ