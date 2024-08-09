https://ria.ru/20240809/bangladesh-1965256708.html
В Бангладеш при стрельбе в тюрьме погибли шестеро заключенных
В Бангладеш при стрельбе в тюрьме погибли шестеро заключенных - РИА Новости, 09.08.2024
В Бангладеш при стрельбе в тюрьме погибли шестеро заключенных
В Бангладеш в результате стрельбы в тюрьме погибли шестеро заключенных, еще 19 человек, включая охранников, получили ранения, передает издание The Daily Star. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:36
2024-08-09T17:36
2024-08-09T17:36
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Бангладеш в результате стрельбы в тюрьме погибли шестеро заключенных, еще 19 человек, включая охранников, получили ранения, передает издание The Daily Star. "Заключенные устроили пожар внутри тюрьмы, после чего взяли тюремщика в заложники. Охранники открыли огонь после того, как заключенные попытались сбежать", - пишет издание. Сообщается, что инцидент произошел в четверг в окружной тюрьме Джамалпура на севере страны. Раненых тюремщиков и заключенных увезли в госпитали. В среду из тюрьмы в городе Газипур сбежали 209 заключенных, при побеге шестеро человек погибли. В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964260220.html
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в мире, бангладеш, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш при стрельбе в тюрьме погибли шестеро заключенных
Daily Star: в тюрьме в Бангладеш произошла стрельба, пострадали 19 человек
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
В Бангладеш в результате стрельбы в тюрьме погибли шестеро заключенных, еще 19 человек, включая охранников, получили ранения, передает издание The Daily Star
.
"Заключенные устроили пожар внутри тюрьмы, после чего взяли тюремщика в заложники. Охранники открыли огонь после того, как заключенные попытались сбежать", - пишет издание.
Сообщается, что инцидент произошел в четверг в окружной тюрьме Джамалпура на севере страны. Раненых тюремщиков и заключенных увезли в госпитали.
В среду из тюрьмы в городе Газипур сбежали 209 заключенных, при побеге шестеро человек погибли.
В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке
и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании
. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.