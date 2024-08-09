https://ria.ru/20240809/bangladesh-1965166748.html

В столице Бангладеш возобновили работу полицейские участки

В столице Бангладеш возобновили работу полицейские участки - РИА Новости, 09.08.2024

В столице Бангладеш возобновили работу полицейские участки

В столице Бангладеш Дакке первые полицейские участки вновь начали функционировать после назначения нового главного инспектора полиции, передает в пятницу... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:26

2024-08-09T13:26

2024-08-09T13:26

в мире

бангладеш

дакка (город)

великобритания

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef2034f28e5e75c8d822cebe34b8e761.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В столице Бангладеш Дакке первые полицейские участки вновь начали функционировать после назначения нового главного инспектора полиции, передает в пятницу издание Daily Star. Полицейские страны не выходили на работу с 6 августа: Национальная ассоциация рядовых и младших сотрудников полиции объявила в прошлый вторник общенациональную забастовку в связи с повышенной опасностью несения службы. В понедельник и вторник десятки полицейских были убиты и многие полицейские участки сожжены толпами во время беспорядков, последовавших за протестами против бывшего премьер-министра Шейх Хасины, при попытке подавления которых сотрудники полиции по приказу высшего начальства стреляли в протестующих. "Полицейские участки стали функционировать сегодня с утра", - заявили в полиции в пятницу, сообщает газета. Сообщается, что в центральном районе столицы Теджгайон, где расположен офис премьер-министра, к работе вновь приступили три полицейских участка. Новый главный инспектор полиции Маинул Ислам в среду попросил всех сотрудников полиции вернуться на свои посты в течение 24 часов, этот призыв был повторен вооруженными силами и правоохранительными органами в четверг днем. В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.

https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964592717.html

https://ria.ru/20240806/bangladesh--1964531592.html

бангладеш

дакка (город)

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш