https://ria.ru/20240809/bajden-1965080622.html

Байден снова покинул рабочее место до начала выходных

Байден снова покинул рабочее место до начала выходных - РИА Новости, 09.08.2024

Байден снова покинул рабочее место до начала выходных

Президент США Джо Байден в очередной раз покинул свое рабочее место в Вашингтоне до начала выходных, отправившись в личный дом в штате Дэлавер, сообщает пул... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T01:55

2024-08-09T01:55

2024-08-09T01:55

в мире

вашингтон (штат)

делавэр

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в очередной раз покинул свое рабочее место в Вашингтоне до начала выходных, отправившись в личный дом в штате Дэлавер, сообщает пул журналистов Белого дома. Согласно данным американских СМИ, сопровождающих главу государства, американский лидер уже в 17.25 по местному времени (00.25 мск) прибыл на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, откуда вылетел в сторону штата Делавэр. Согласно расписанию, Байден проведет встречу с избирательным штабом демократов в Уилмингтон позднее в четверг, после чего отправится в курортный городок Рехобот-Бич, как ожидается, он проведет там остаток рабочей недели и выходные. После решения выйти из предвыборной гонки и отказаться от планов по переизбранию Байден стал еще больше времени проводить вдали от Вашингтона и меньше появляться на публике. На прошлой неделе президент также отправился в Делавэр до завершения рабочей недели.

https://ria.ru/20240723/administratsija-1961432043.html

вашингтон (штат)

делавэр

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в мире, вашингтон (штат), делавэр, сша, джо байден