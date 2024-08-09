https://ria.ru/20240809/ataka-1965103875.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти - РИА Новости, 09.08.2024

Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области возросло до девяти, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:30

2024-08-09T08:30

2024-08-09T09:48

липецкая область

происшествия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области возросло до девяти, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших девять человек. Всем оказывается необходимая помощь", — написал он.Ранее сообщалось о шести пострадавших.Ночью губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.Населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности.Как сообщали в Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 75 украинских БПЛА, в том числе 19 над Липецкой областью.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, происшествия