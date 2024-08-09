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Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти - РИА Новости, 09.08.2024
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08:30 09.08.2024 (обновлено: 09:48 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ataka-1965103875.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти - РИА Новости, 09.08.2024
Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области возросло до девяти, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:30
2024-08-09T09:48
липецкая область
происшествия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области возросло до девяти, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале."Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших девять человек. Всем оказывается необходимая помощь", — написал он.Ранее сообщалось о шести пострадавших.Ночью губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.Населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности.Как сообщали в Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 75 украинских БПЛА, в том числе 19 над Липецкой областью.
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липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти

Губернатор: число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области достигло девяти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Липецкой области возросло до девяти, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших девять человек. Всем оказывается необходимая помощь", — написал он.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Ночью губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.
Населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности.
Как сообщали в Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 75 украинских БПЛА, в том числе 19 над Липецкой областью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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