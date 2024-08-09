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Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:18 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/artilleristy-1965094852.html
Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении
Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.08.2024
Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении
Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" атаковали опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:18
2024-08-09T06:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" атаковали опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, уничтожено около взвода украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны России. Сообщается, что расчет РСЗО "Град" получил боевую задачу - уничтожить подразделение ВСУ в опорном пункте на передовых позициях. "В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции", - говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве отметили, что разведку целей и корректировку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов. Перезаряжание реактивной системы расчет "Града" производит в тыловых районах, после чего выдвигается на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении

МО: в районе Вербового на Запорожском направлении уничтожено около взвода ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" атаковали опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, уничтожено около взвода украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны России.
Сообщается, что расчет РСЗО "Град" получил боевую задачу - уничтожить подразделение ВСУ в опорном пункте на передовых позициях.
«
"В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции", - говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве отметили, что разведку целей и корректировку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов. Перезаряжание реактивной системы расчет "Града" производит в тыловых районах, после чего выдвигается на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
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