https://ria.ru/20240809/artilleristy-1965094852.html

Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.08.2024

Артиллеристы ВДВ уничтожили до взвода ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" атаковали опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:18

2024-08-09T06:18

2024-08-09T06:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" атаковали опорные пункты ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении, уничтожено около взвода украинских военных, сообщили журналистам в Минобороны России. Сообщается, что расчет РСЗО "Град" получил боевую задачу - уничтожить подразделение ВСУ в опорном пункте на передовых позициях. "В результате боевой работы артиллеристов-десантников было уничтожено около взвода украинских военных, а выжившие боевики спешно оставили свои позиции", - говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве отметили, что разведку целей и корректировку ведут расчеты беспилотных летательных аппаратов. Перезаряжание реактивной системы расчет "Града" производит в тыловых районах, после чего выдвигается на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии