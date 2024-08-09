https://ria.ru/20240809/alaudinov-1965298673.html

НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов

НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 09.08.2024

НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов

Операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T21:11

2024-08-09T21:11

2024-08-09T21:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963158618_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_c66b1a122dc4a0645d610496bd9dc2a5.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военкора Семена Пегова (WarGonzo). В среду Алаудинов сообщал, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат". "Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много. Конечно, надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут", - сказал Алаудинов. По словам генерал-майора, за два дня на курском направлении было уничтожено большое количество вражеской техники. "У нас, наверное, не было за всю СВО такого, чтобы за такой короткий период такое количество техники уничтожили. Очень много личного состава противника уничтожается", - отметил он. Алаудинов добавил, что ВСУ стянули в Курскую область силы с белорусской границы. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965286182.html

https://ria.ru/20240809/gatilov-1965272687.html

https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, нато