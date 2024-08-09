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НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:11 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/alaudinov-1965298673.html
НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов
НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 09.08.2024
НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов
Операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:11
2024-08-09T21:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военкора Семена Пегова (WarGonzo). В среду Алаудинов сообщал, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат". "Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много. Конечно, надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут", - сказал Алаудинов. По словам генерал-майора, за два дня на курском направлении было уничтожено большое количество вражеской техники. "У нас, наверное, не было за всю СВО такого, чтобы за такой короткий период такое количество техники уничтожили. Очень много личного состава противника уничтожается", - отметил он. Алаудинов добавил, что ВСУ стянули в Курскую область силы с белорусской границы. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965286182.html
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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, НАТО
НАТО курирует операцию ВСУ в Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: операция ВСУ под Курском курируется командованием НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале военкора Семена Пегова (WarGonzo).
В среду Алаудинов сообщал, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат".
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Вчера, 19:56
"Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много. Конечно, надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут", - сказал Алаудинов.
По словам генерал-майора, за два дня на курском направлении было уничтожено большое количество вражеской техники.
"У нас, наверное, не было за всю СВО такого, чтобы за такой короткий период такое количество техники уничтожили. Очень много личного состава противника уничтожается", - отметил он.
Алаудинов добавил, что ВСУ стянули в Курскую область силы с белорусской границы.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курскойобласти. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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