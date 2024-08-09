https://ria.ru/20240809/aes-1965271837.html

Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик

Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик - РИА Новости, 09.08.2024

Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик

Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:30

2024-08-09T18:30

2024-08-09T18:51

курская аэс-2

курская область

атомстройэкспорт

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, но сооружение энергоблоков продолжается по графику, все необходимые системы работают штатно, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом")."В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании."Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно", - отмечает "Атомстройэкспорт".Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам. Сейчас идут работы в рамках подготовки к пуску энергоблока №1.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская аэс-2, курская область, атомстройэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"