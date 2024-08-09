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Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик - РИА Новости, 09.08.2024
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18:30 09.08.2024 (обновлено: 18:51 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/aes-1965271837.html
Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик
Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик - РИА Новости, 09.08.2024
Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик
Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:30
2024-08-09T18:51
курская аэс-2
курская область
атомстройэкспорт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, но сооружение энергоблоков продолжается по графику, все необходимые системы работают штатно, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом")."В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании."Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно", - отмечает "Атомстройэкспорт".Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам. Сейчас идут работы в рамках подготовки к пуску энергоблока №1.
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курская аэс-2, курская область, атомстройэкспорт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Курская АЭС-2, Курская область, Атомстройэкспорт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Строительство Курской АЭС-2 продолжается по графику, заявил генподрядчик

Генподрядчик: строительство Курской АЭС-2 идет в графике, службы работают штатно

© Фото : Курская АЭССтроительство Курской АЭС-2
Строительство Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Курская АЭС
Строительство Курской АЭС-2 . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, но сооружение энергоблоков продолжается по графику, все необходимые системы работают штатно, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом").
«
"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
"Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно", - отмечает "Атомстройэкспорт".
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам. Сейчас идут работы в рамках подготовки к пуску энергоблока №1.
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Курская АЭС-2Курская областьАтомстройэкспортГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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