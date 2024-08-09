Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 09.08.2024 (обновлено: 18:38 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/aes-1965271156.html
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС - РИА Новости, 09.08.2024
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:28
2024-08-09T18:38
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс-2
атомстройэкспорт
россия
курчатов
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855436447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b738ec5bcf14137aa21a9a957303798b.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом") в своем Telegram-канале."В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/aes-1965147714.html
россия
курчатов
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855436447_0:106:2589:2048_1920x0_80_0_0_afb5c7e32f6300400524a27ddd8a5dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, атомстройэкспорт, россия, курчатов, курская область
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2, Атомстройэкспорт, Россия, Курчатов, Курская область
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

"Росатом" уменьшит количество строителей на Курской АЭС-2 из-за ввода режима ЧС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроящиеся энергоблоки Курской АЭС-2
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Строящиеся энергоблоки Курской АЭС-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом") в своем Telegram-канале.
"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Все службы в Курчатове, где располагается Курская АЭС, работают штатно
Вчера, 12:18
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭС-2АтомстройэкспортРоссияКурчатовКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала