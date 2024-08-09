https://ria.ru/20240809/aes-1965271156.html

"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС - РИА Новости, 09.08.2024

"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:28

2024-08-09T18:28

2024-08-09T18:38

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс-2

атомстройэкспорт

россия

курчатов

курская область

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом") в своем Telegram-канале."В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/aes-1965147714.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, атомстройэкспорт, россия, курчатов, курская область