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"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС - РИА Новости, 09.08.2024
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:28
2024-08-09T18:28
2024-08-09T18:38
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс-2
атомстройэкспорт
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 будет временно уменьшено в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил генподрядчик строительства компания "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом") в своем Telegram-канале."В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", - говорится в сообщении.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, атомстройэкспорт, россия, курчатов, курская область
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2, Атомстройэкспорт, Россия, Курчатов, Курская область
"Росатом" уменьшит количество строителей Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
"Росатом" уменьшит количество строителей на Курской АЭС-2 из-за ввода режима ЧС