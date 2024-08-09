https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965259050.html
"Аэрофлот" полетит на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска
"Аэрофлот" полетит на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска - РИА Новости, 09.08.2024
"Аэрофлот" полетит на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска
Авиакомпания "Аэрофлот" с сентября откроет прямые регулярные рейсы на остров Хайнань (Санья, КНР) из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:47
2024-08-09T17:47
2024-08-09T17:47
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с сентября откроет прямые регулярные рейсы на остров Хайнань (Санья, КНР) из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска, сообщает пресс-служба компании. Полеты на курорт из Владивостока начнутся со 2 сентября с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Из Хабаровска рейсы откроются с 3 сентября по вторникам и субботам, а из Новосибирска - с 5 сентября по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел в бизнес-классе и 138 кресел в эконом-классе. В пресс-службе уточнили, что авиакомпания предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из шести городов России: Москва, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.
https://ria.ru/20240802/aeroflot-1963681637.html
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РИА Новости
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владивосток, хабаровск, новосибирск, аэрофлот, хайнань
Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Аэрофлот, Хайнань
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с сентября откроет прямые регулярные рейсы на остров Хайнань (Санья, КНР) из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска, сообщает пресс-служба компании.
Полеты на курорт из Владивостока начнутся со 2 сентября с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Из Хабаровска рейсы откроются с 3 сентября по вторникам и субботам, а из Новосибирска - с 5 сентября по четвергам и воскресеньям.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел в бизнес-классе и 138 кресел в эконом-классе.
В пресс-службе уточнили, что авиакомпания предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из шести городов России: Москва, Красноярск, Екатеринбург
, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.