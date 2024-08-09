https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965259050.html

"Аэрофлот" полетит на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска

"Аэрофлот" полетит на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска - РИА Новости, 09.08.2024

"Аэрофлот" полетит на Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска

Авиакомпания "Аэрофлот" с сентября откроет прямые регулярные рейсы на остров Хайнань (Санья, КНР) из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:47

2024-08-09T17:47

2024-08-09T17:47

владивосток

хабаровск

новосибирск

аэрофлот

хайнань

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с сентября откроет прямые регулярные рейсы на остров Хайнань (Санья, КНР) из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска, сообщает пресс-служба компании. Полеты на курорт из Владивостока начнутся со 2 сентября с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Из Хабаровска рейсы откроются с 3 сентября по вторникам и субботам, а из Новосибирска - с 5 сентября по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел в бизнес-классе и 138 кресел в эконом-классе. В пресс-службе уточнили, что авиакомпания предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из шести городов России: Москва, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.

https://ria.ru/20240802/aeroflot-1963681637.html

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хабаровск

новосибирск

хайнань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, хабаровск, новосибирск, аэрофлот, хайнань