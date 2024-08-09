https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965129674.html
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга - РИА Новости, 09.08.2024
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:03
2024-08-09T11:03
2024-08-09T11:03
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МОСКВА, 9 авг — ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга. Полеты на Пхукет начнутся с 13 сентября с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет рейса SU626 из Екатеринбурга в 23:50. С 3 октября второй рейс будет вылетать из Екатеринбурга вместо пятницы по четвергам в то же время. Полеты в Бангкок начнутся с 15 сентября с частотой два раза в неделю по средам (кроме 18 сентября) и воскресеньям. Вылет рейса SU652 из Екатеринбурга в 10:25. С 30 сентября рейсы будут вылетать из аэропорта Кольцово по понедельникам в 10:10 и по пятницам в 02:20. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A330 в двухклассной компоновке салона: 28 кресел класса "Бизнес" и 268 кресел класса "Эконом". Прямые рейсы "Аэрофлота" в Таиланд из Екатеринбурга в период с осени по весну становятся традиционными. Впервые рейсы в Бангкок и Пхукет из столицы Урала были открыты в октябре 2023 года. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга
МОСКВА, 9 авг — ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга.
Полеты на Пхукет начнутся с 13 сентября с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет рейса SU626 из Екатеринбурга в 23:50. С 3 октября второй рейс будет вылетать из Екатеринбурга вместо пятницы по четвергам в то же время.
Полеты в Бангкок начнутся с 15 сентября с частотой два раза в неделю по средам (кроме 18 сентября) и воскресеньям. Вылет рейса SU652 из Екатеринбурга в 10:25. С 30 сентября рейсы будут вылетать из аэропорта Кольцово по понедельникам в 10:10 и по пятницам в 02:20.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A330 в двухклассной компоновке салона: 28 кресел класса "Бизнес" и 268 кресел класса "Эконом".
Прямые рейсы "Аэрофлота" в Таиланд из Екатеринбурга в период с осени по весну становятся традиционными. Впервые рейсы в Бангкок и Пхукет из столицы Урала были открыты в октябре 2023 года.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.