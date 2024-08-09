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"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга - РИА Новости, 09.08.2024
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"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга - РИА Новости, 09.08.2024
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга
Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:03
2024-08-09T11:03
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МОСКВА, 9 авг — ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга. Полеты на Пхукет начнутся с 13 сентября с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет рейса SU626 из Екатеринбурга в 23:50. С 3 октября второй рейс будет вылетать из Екатеринбурга вместо пятницы по четвергам в то же время. Полеты в Бангкок начнутся с 15 сентября с частотой два раза в неделю по средам (кроме 18 сентября) и воскресеньям. Вылет рейса SU652 из Екатеринбурга в 10:25. С 30 сентября рейсы будут вылетать из аэропорта Кольцово по понедельникам в 10:10 и по пятницам в 02:20. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A330 в двухклассной компоновке салона: 28 кресел класса "Бизнес" и 268 кресел класса "Эконом". Прямые рейсы "Аэрофлота" в Таиланд из Екатеринбурга в период с осени по весну становятся традиционными. Впервые рейсы в Бангкок и Пхукет из столицы Урала были открыты в октябре 2023 года. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 9 авг — ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга.
Полеты на Пхукет начнутся с 13 сентября с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет рейса SU626 из Екатеринбурга в 23:50. С 3 октября второй рейс будет вылетать из Екатеринбурга вместо пятницы по четвергам в то же время.
Полеты в Бангкок начнутся с 15 сентября с частотой два раза в неделю по средам (кроме 18 сентября) и воскресеньям. Вылет рейса SU652 из Екатеринбурга в 10:25. С 30 сентября рейсы будут вылетать из аэропорта Кольцово по понедельникам в 10:10 и по пятницам в 02:20.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A330 в двухклассной компоновке салона: 28 кресел класса "Бизнес" и 268 кресел класса "Эконом".
Прямые рейсы "Аэрофлота" в Таиланд из Екатеринбурга в период с осени по весну становятся традиционными. Впервые рейсы в Бангкок и Пхукет из столицы Урала были открыты в октябре 2023 года.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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