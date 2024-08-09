https://ria.ru/20240809/aeroflot-1965129674.html

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга - РИА Новости, 09.08.2024

"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга

Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:03

2024-08-09T11:03

2024-08-09T11:03

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МОСКВА, 9 авг — ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Таиланд из Екатеринбурга. Полеты на Пхукет начнутся с 13 сентября с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет рейса SU626 из Екатеринбурга в 23:50. С 3 октября второй рейс будет вылетать из Екатеринбурга вместо пятницы по четвергам в то же время. Полеты в Бангкок начнутся с 15 сентября с частотой два раза в неделю по средам (кроме 18 сентября) и воскресеньям. Вылет рейса SU652 из Екатеринбурга в 10:25. С 30 сентября рейсы будут вылетать из аэропорта Кольцово по понедельникам в 10:10 и по пятницам в 02:20. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A330 в двухклассной компоновке салона: 28 кресел класса "Бизнес" и 268 кресел класса "Эконом". Прямые рейсы "Аэрофлота" в Таиланд из Екатеринбурга в период с осени по весну становятся традиционными. Впервые рейсы в Бангкок и Пхукет из столицы Урала были открыты в октябре 2023 года. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы