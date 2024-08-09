Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным
© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 9 авг - РИА Новости. Реализация Адыгеей индивидуальной программы развития региона позволила достичь темпы роста экономических показателей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Минэкономразвития проанализировали вопросы реализации индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПР) регионов и обсудили планы по новым ИПР до 2030 года.
"В ходе обсуждения результатов реализации ИПР республики Адыгея до 2024 года региону была дана положительная оценка. Регион сумел эффективно использовать средства программы, благодаря чему в последние годы темпы роста показателей экономики республики были вдвое выше, чем в среднем по стране. Отмечена и положительная демографическая ситуация, отсутствие давления на трудовые ресурсы", - говорится в сообщении.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который участвовал в совещании по ВКС, подчеркнул, что средства программы в республике пошли на решение давних и проблемных инфраструктурных вопросов в социальной сфере.
В частности, приведены в порядок поликлиники, Дома культуры и спортзалы, построена обеспечивающая инфраструктура к земельным участкам для многодетных семей и к создаваемому сейчас крупному промышленному парку "Энем". Деньги также пошли на реконструкцию газораспределительной станции и автодороги в горах, берегоукрепление реки Белой в Майкопе, поддержку предпринимателей и возмещение затрат аграриев на приобретение сельхозтехники.
Также Кумпилов презентовал проект новой Индивидуальной программы развития Адыгеи. Она рассчитана на 2025–2030 годы. Общий объем ее финансирования из федерального бюджета запланирован в размере шести миллиардов рублей, добавляется в релизе.