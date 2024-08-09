https://ria.ru/20240809/adygeya-1965216066.html

Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным

Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным - РИА Новости, 09.08.2024

Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным

Реализация Адыгеей индивидуальной программы развития региона позволила достичь темпы роста экономических показателей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:26

2024-08-09T15:26

2024-08-09T15:26

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МАЙКОП, 9 авг - РИА Новости. Реализация Адыгеей индивидуальной программы развития региона позволила достичь темпы роста экономических показателей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Минэкономразвития проанализировали вопросы реализации индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПР) регионов и обсудили планы по новым ИПР до 2030 года. "В ходе обсуждения результатов реализации ИПР республики Адыгея до 2024 года региону была дана положительная оценка. Регион сумел эффективно использовать средства программы, благодаря чему в последние годы темпы роста показателей экономики республики были вдвое выше, чем в среднем по стране. Отмечена и положительная демографическая ситуация, отсутствие давления на трудовые ресурсы", - говорится в сообщении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который участвовал в совещании по ВКС, подчеркнул, что средства программы в республике пошли на решение давних и проблемных инфраструктурных вопросов в социальной сфере. В частности, приведены в порядок поликлиники, Дома культуры и спортзалы, построена обеспечивающая инфраструктура к земельным участкам для многодетных семей и к создаваемому сейчас крупному промышленному парку "Энем". Деньги также пошли на реконструкцию газораспределительной станции и автодороги в горах, берегоукрепление реки Белой в Майкопе, поддержку предпринимателей и возмещение затрат аграриев на приобретение сельхозтехники. Также Кумпилов презентовал проект новой Индивидуальной программы развития Адыгеи. Она рассчитана на 2025–2030 годы. Общий объем ее финансирования из федерального бюджета запланирован в размере шести миллиардов рублей, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20240801/adygeya-1963521394.html

https://ria.ru/20240717/adygeja-1960319399.html

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, мурат кумпилов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)