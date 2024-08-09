Рейтинг@Mail.ru
Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
15:26 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/adygeya-1965216066.html
Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным
Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным - РИА Новости, 09.08.2024
Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным
Реализация Адыгеей индивидуальной программы развития региона позволила достичь темпы роста экономических показателей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:26
2024-08-09T15:26
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965215438_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_32c03b618a3c64f63e98583156a79e21.jpg
МАЙКОП, 9 авг - РИА Новости. Реализация Адыгеей индивидуальной программы развития региона позволила достичь темпы роста экономических показателей, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Минэкономразвития проанализировали вопросы реализации индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПР) регионов и обсудили планы по новым ИПР до 2030 года. "В ходе обсуждения результатов реализации ИПР республики Адыгея до 2024 года региону была дана положительная оценка. Регион сумел эффективно использовать средства программы, благодаря чему в последние годы темпы роста показателей экономики республики были вдвое выше, чем в среднем по стране. Отмечена и положительная демографическая ситуация, отсутствие давления на трудовые ресурсы", - говорится в сообщении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который участвовал в совещании по ВКС, подчеркнул, что средства программы в республике пошли на решение давних и проблемных инфраструктурных вопросов в социальной сфере. В частности, приведены в порядок поликлиники, Дома культуры и спортзалы, построена обеспечивающая инфраструктура к земельным участкам для многодетных семей и к создаваемому сейчас крупному промышленному парку "Энем". Деньги также пошли на реконструкцию газораспределительной станции и автодороги в горах, берегоукрепление реки Белой в Майкопе, поддержку предпринимателей и возмещение затрат аграриев на приобретение сельхозтехники. Также Кумпилов презентовал проект новой Индивидуальной программы развития Адыгеи. Она рассчитана на 2025–2030 годы. Общий объем ее финансирования из федерального бюджета запланирован в размере шести миллиардов рублей, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20240801/adygeya-1963521394.html
https://ria.ru/20240717/adygeja-1960319399.html
майкоп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965215438_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_596ac4d809145a8bdc42e9c47385a434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майкоп, мурат кумпилов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Выполнение Адыгеей индивидуальной программы развития признано эффективным

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 9 авг - РИА Новости. Реализация Адыгеей индивидуальной программы развития региона позволила достичь темпы роста экономических показателей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Минэкономразвития проанализировали вопросы реализации индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПР) регионов и обсудили планы по новым ИПР до 2030 года.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с координатором федерального проекта Цифровая Россия депутатом Госдумы Антоном Немкиным - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Власти Адыгеи заявили о готовности к участию в проекте "Цифровая Россия"
1 августа, 19:02
"В ходе обсуждения результатов реализации ИПР республики Адыгея до 2024 года региону была дана положительная оценка. Регион сумел эффективно использовать средства программы, благодаря чему в последние годы темпы роста показателей экономики республики были вдвое выше, чем в среднем по стране. Отмечена и положительная демографическая ситуация, отсутствие давления на трудовые ресурсы", - говорится в сообщении.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который участвовал в совещании по ВКС, подчеркнул, что средства программы в республике пошли на решение давних и проблемных инфраструктурных вопросов в социальной сфере.
В частности, приведены в порядок поликлиники, Дома культуры и спортзалы, построена обеспечивающая инфраструктура к земельным участкам для многодетных семей и к создаваемому сейчас крупному промышленному парку "Энем". Деньги также пошли на реконструкцию газораспределительной станции и автодороги в горах, берегоукрепление реки Белой в Майкопе, поддержку предпринимателей и возмещение затрат аграриев на приобретение сельхозтехники.
Также Кумпилов презентовал проект новой Индивидуальной программы развития Адыгеи. Она рассчитана на 2025–2030 годы. Общий объем ее финансирования из федерального бюджета запланирован в размере шести миллиардов рублей, добавляется в релизе.
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Власти Адыгеи подписали инвестсоглашение о возведении курортного комплекса
17 июля, 18:04
 
Республика АдыгеяМайкопМурат КумпиловМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала