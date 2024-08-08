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Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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15:49 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/zjuganov-1964954679.html
Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области
Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале призвал паблики не распространять фейки относительно ситуации в Курской области. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:49
2024-08-08T15:49
курская область
россия
украина
геннадий зюганов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
кпрф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале призвал паблики не распространять фейки относительно ситуации в Курской области. "Ситуация в приграничных районах Курской области сейчас, да, не простая. Однако призываю многочисленные паблики не разгонять панику и не распространять фейки. Это на руку лишь нашим противникам. Российская армия без сомнения перемолет, как это не раз бывало в нашей истории, силой нашего оружия врага", - написал он. Он добавил, что атака ВСУ в Курской области в очередной раз вскрывает террористическую сущность режима Зеленского. "Бессмысленные с военной точки зрения обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры преследуют единственную цель - посеять страх среди граждан. Идейные последователи Бандеры, как и в прошлом, не гнушаются совершать чудовищные преступления против человечности. Но, как и прежде, за все свои злодеяния они без сомнения понесут наказания", - добавил депутат. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Есть убитые и раненые среди гражданского населения на территории приграничных с Украиной районов Курской области. Продвижения ВСУ в этих районах за прошедшие сутки не допущено, уничтожение формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, уточнили в военном ведомстве. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. -0-
https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html
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курская область, россия, украина, геннадий зюганов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, кпрф
Курская область, Россия, Украина, Геннадий Зюганов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, КПРФ
Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области

Зюганов призвал паблики не распространять фейки о ситуации в Курской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале призвал паблики не распространять фейки относительно ситуации в Курской области.
"Ситуация в приграничных районах Курской области сейчас, да, не простая. Однако призываю многочисленные паблики не разгонять панику и не распространять фейки. Это на руку лишь нашим противникам. Российская армия без сомнения перемолет, как это не раз бывало в нашей истории, силой нашего оружия врага", - написал он.
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Он добавил, что атака ВСУ в Курской области в очередной раз вскрывает террористическую сущность режима Зеленского.
"Бессмысленные с военной точки зрения обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры преследуют единственную цель - посеять страх среди граждан. Идейные последователи Бандеры, как и в прошлом, не гнушаются совершать чудовищные преступления против человечности. Но, как и прежде, за все свои злодеяния они без сомнения понесут наказания", - добавил депутат.
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Курская областьРоссияУкраинаГеннадий ЗюгановВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКПРФ
 
 
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