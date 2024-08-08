https://ria.ru/20240808/zjuganov-1964954679.html

Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области

Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале призвал паблики не распространять фейки относительно ситуации в Курской области. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:49

2024-08-08T15:49

2024-08-08T15:49

курская область

россия

украина

геннадий зюганов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

кпрф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале призвал паблики не распространять фейки относительно ситуации в Курской области. "Ситуация в приграничных районах Курской области сейчас, да, не простая. Однако призываю многочисленные паблики не разгонять панику и не распространять фейки. Это на руку лишь нашим противникам. Российская армия без сомнения перемолет, как это не раз бывало в нашей истории, силой нашего оружия врага", - написал он. Он добавил, что атака ВСУ в Курской области в очередной раз вскрывает террористическую сущность режима Зеленского. "Бессмысленные с военной точки зрения обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры преследуют единственную цель - посеять страх среди граждан. Идейные последователи Бандеры, как и в прошлом, не гнушаются совершать чудовищные преступления против человечности. Но, как и прежде, за все свои злодеяния они без сомнения понесут наказания", - добавил депутат. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Есть убитые и раненые среди гражданского населения на территории приграничных с Украиной районов Курской области. Продвижения ВСУ в этих районах за прошедшие сутки не допущено, уничтожение формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, уточнили в военном ведомстве. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. -0-

https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html

https://ria.ru/20240601/dipfeyki-1949868314.html

https://ria.ru/20240807/zakharova-1964577587.html

курская область

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курская область, россия, украина, геннадий зюганов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, кпрф