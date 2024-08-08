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В Белгородской области 16 человек пострадали при обстрелах и атаках БПЛА

В Белгородской области 16 человек пострадали при обстрелах и атаках БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгородской области 16 человек пострадали при обстрелах и атаках БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за среду в результате обстрелов и атак БПЛА пострадали 16 мирных жителей,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:50

2024-08-08T07:50

2024-08-08T07:50

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за среду в результате обстрелов и атак БПЛА пострадали 16 мирных жителей, 13 из них в медицинских учреждениях, один тяжело ранен. "За вчерашний день Белгородская область была 86 раз атакована. Обстрелы и атаки беспилотников. Шестнадцать мирных жителей пострадали, 13 до сих пор находятся в медицинских учреждениях, один тяжело ранен", - сказал он.

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964810311.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков