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В Нигере приветствовали решение властей разорвать дипотношения с Украиной

В Нигере приветствовали решение властей разорвать дипотношения с Украиной - РИА Новости, 08.08.2024

В Нигере приветствовали решение властей разорвать дипотношения с Украиной

Жители Нигера заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:03

2024-08-08T04:03

2024-08-08T04:04

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НИАМЕЙ, 8 авг - РИА Новости. Жители Нигера заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом. "Это смелое решение, которое мы приветствуем в связи с контекстом и геополитической ситуацией. Если вы посмотрите на враждебные действия, которые имели место в Мали в последнее время… Они заставили братское государство Мали, которое является членом Альянса государств Сахеля, принять это решение, а именно разорвать дипломатические отношения с Украиной", - сказал житель Нигера Саяди Идер Омару. "Если мы посмотрим документы Альянса, то увидим, что там четко говорится, что любая страна, которая затронута с точки зрения безопасности, или дипломатии, или культуры, это рассматривается как агрессия против других членов альянса. Поэтому Нигер принял это решение соответственно", - отметил он. Другая жительница Нигера, Ядва Амаду Муна, назвала это решение ожидаемым. "Мы ожидали, что Нигер примет соответствующее решение. Потому что Нигер является частью Альянса государств Сахеля. И когда затронуты интересы населения Мали, значит, затронуты и интересы народа Нигера. Это решение благородное и мудрое, и мы можем только с ним поздравить и приветствовать его", - считает она. "Хочу подчеркнуть, что мы являемся участниками Альянса государств Сахеля, и у нас есть обязательство для каждого члена поддерживать другую страну, если она подвергалась нападению со стороны другой страны", - добавила собеседница агентства. По мнению еще одного жителя Нигера, журналиста Анише Кари, "поддержка Украиной повстанцев и терроризма" означает разрыв дипотношений с ней всех трех стран Альянса государств Сахеля. "Я приветствую разрыв дипотношений, потому что мы его ожидали. Если Мали разорвала дипломатические отношения, или Буркина-Фасо, это автоматически происходит и с Нигером. Потому что мы Альянс государств Сахеля... Государства Альянса должны заявить в один голос о разрыве отношений. Это касается не только Украины. Но и любой страны, которая не хочет видеть развития наших стран в сферах экономики и безопасности", - сказал он.

https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964481497.html

https://ria.ru/20240805/mali-1964070509.html

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в мире, нигер, мали, сахель , мария захарова