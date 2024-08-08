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В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:39 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/zhiteli-1964790408.html
В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области
В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области
Жители Краснодара выложили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате атак со стороны киевского режима по Курской области, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:39
2024-08-08T00:39
специальная военная операция на украине
россия
курская область
краснодар
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Жители Краснодара выложили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате атак со стороны киевского режима по Курской области, сообщили в администрации краевой столицы в Telegram-канале. "Курская область, Краснодар с вами". Вечером 7 августа на Главной городской площади десятки волонтеров составили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате безжалостных атак - мирного населения и солдат, защищавших рубежи Родины", - сообщили в администрации города. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html
https://ria.ru/20240807/putin-1964677910.html
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россия, курская область, краснодар, валерий герасимов, владимир путин, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Краснодар, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области

Жители Краснодара выложили свечи в память о погибших в Курской области

© Администрация КраснодараКубанская столица поддержала жителей Курской области, где введён режим ЧС из-за ударов со стороны киевского режима.
Кубанская столица поддержала жителей Курской области, где введён режим ЧС из-за ударов со стороны киевского режима. - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Администрация Краснодара
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Жители Краснодара выложили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате атак со стороны киевского режима по Курской области, сообщили в администрации краевой столицы в Telegram-канале.
«
"Курская область, Краснодар с вами". Вечером 7 августа на Главной городской площади десятки волонтеров составили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате безжалостных атак - мирного населения и солдат, защищавших рубежи Родины", - сообщили в администрации города.
Акция поддержки жителей Курской области в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области
00:15
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКраснодарВалерий ГерасимовВладимир ПутинПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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