https://ria.ru/20240808/zhiteli-1964790408.html

В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области

В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области

Жители Краснодара выложили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате атак со стороны киевского режима по Курской области, сообщили в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:39

2024-08-08T00:39

2024-08-08T00:39

специальная военная операция на украине

россия

курская область

краснодар

валерий герасимов

владимир путин

происшествия

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Жители Краснодара выложили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате атак со стороны киевского режима по Курской области, сообщили в администрации краевой столицы в Telegram-канале. "Курская область, Краснодар с вами". Вечером 7 августа на Главной городской площади десятки волонтеров составили надпись из свечей в память о тех, кто погиб в результате безжалостных атак - мирного населения и солдат, защищавших рубежи Родины", - сообщили в администрации города. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html

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курская область

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россия, курская область, краснодар, валерий герасимов, владимир путин, происшествия, вооруженные силы украины