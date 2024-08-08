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Более 100 тысяч семей Кубани улучшили жилищные условия по льготной ипотеке - РИА Новости, 08.08.2024
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Краснодарский край
 
12:44 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/zhile-1964897505.html
Более 100 тысяч семей Кубани улучшили жилищные условия по льготной ипотеке
Более 100 тысяч семей Кубани улучшили жилищные условия по льготной ипотеке - РИА Новости, 08.08.2024
Более 100 тысяч семей Кубани улучшили жилищные условия по льготной ипотеке
Более 100 тысяч семей Краснодарского края смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки, сообщил министр экономики региона Алексей... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:44
2024-08-08T12:44
краснодарский край
ипотека
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Более 100 тысяч семей Краснодарского края смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки, сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев в ходе пресс-конференции. "У нас была льготная программа по ипотеке жилья в новостройках под 8% годовых. Она была введена в 2020 году и работала до 1 июля (этого года – ред.). Изначальная ее задача была — поддержка строительного рынка в период коронавирусной инфекции. Потом — СВО, санкции. Немножко изменилась природа экономических процессов. Поэтому пришлось приостановить эту программу. В Краснодарском крае более 100 тысяч семей улучшили свои жилищные условия в рамках только этой программы", - сказал Юртаев. По заявлению министра, общий объем ипотечного кредитования в рамках программы составил практически 500 миллиардов рублей. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. В декабре 2023 года правительство РФ своим постановлением установило, что льготную ипотеку можно взять один раз по одной из действующих программ. С 1 июля продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. При этом семейная ипотека была продлена до 2030 года с обновленными условиями.
https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html
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ипотека, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Ипотека, Краснодарский край, Россия

Более 100 тысяч семей Кубани улучшили жилищные условия по льготной ипотеке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Входная дверь квартиры в новостройке
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Более 100 тысяч семей Краснодарского края смогли улучшить свои жилищные условия благодаря программе льготной ипотеки, сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев в ходе пресс-конференции.
«
"У нас была льготная программа по ипотеке жилья в новостройках под 8% годовых. Она была введена в 2020 году и работала до 1 июля (этого года – ред.). Изначальная ее задача была — поддержка строительного рынка в период коронавирусной инфекции. Потом — СВО, санкции. Немножко изменилась природа экономических процессов. Поэтому пришлось приостановить эту программу. В Краснодарском крае более 100 тысяч семей улучшили свои жилищные условия в рамках только этой программы", - сказал Юртаев.
По заявлению министра, общий объем ипотечного кредитования в рамках программы составил практически 500 миллиардов рублей.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
В декабре 2023 года правительство РФ своим постановлением установило, что льготную ипотеку можно взять один раз по одной из действующих программ. С 1 июля продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. При этом семейная ипотека была продлена до 2030 года с обновленными условиями.
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