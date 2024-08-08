https://ria.ru/20240808/zemletryasenie-1964862713.html

У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение

У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 08.08.2024

У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:15

2024-08-08T11:15

2024-08-08T11:30

в мире

миядзаки (префектура)

кагосима (префектура)

тихий океан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами. По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.

https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html

миядзаки (префектура)

кагосима (префектура)

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), тихий океан