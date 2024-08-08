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У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 08.08.2024
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11:15 08.08.2024 (обновлено: 11:30 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/zemletryasenie-1964862713.html
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 08.08.2024
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:15
2024-08-08T11:30
в мире
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
тихий океан
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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами. По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
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в мире, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), тихий океан
В мире, Миядзаки (префектура), Кагосима (префектура), Тихий океан
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японского острова Кюсю

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами.
По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.
Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
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В миреМиядзаки (префектура)Кагосима (префектура)Тихий океан
 
 
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