https://ria.ru/20240808/zemletryasenie-1964862713.html
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 08.08.2024
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:15
2024-08-08T11:15
2024-08-08T11:30
в мире
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
тихий океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японской префектуры Миядзаки на острове Кюсю, объявлена угроза цунами. По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), тихий океан
В мире, Миядзаки (префектура), Кагосима (префектура), Тихий океан
У японского острова Кюсю произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японского острова Кюсю