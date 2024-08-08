https://ria.ru/20240808/zakon-1965046242.html

Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика

Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика

Президент России Владимир Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика в случае нарушений требований дольщика и обеспечивающий... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:43

2024-08-08T20:43

2024-08-08T20:43

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673554_223:621:2760:2048_1920x0_80_0_0_c82a62aeaf654984aa355eb34f14e09e.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устраняющий двойную ответственность застройщика в случае нарушений требований дольщика и обеспечивающий единообразный подход к определению размера и пределов финансовой ответственности застройщика. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Как отмечалось в пояснительной записке, в настоящее время законодательно установлена "двойная ответственность" застройщика в случае нарушения требований потребителя, касающихся качества передаваемого дольщику объекта. В этом случае неустойка уплачивается с учетом двух законов - закона о защите прав потребителей и закона об участии в долевом строительстве. Теперь же все применимые нормы об ответственности сторон договора участия в долевом строительстве (неустойки (пени), проценты, штрафы) консолидируются на уровне отраслевого закона. Текст закона предусматривает исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности, а именно неустоек, пеней, штрафов, процентов, связанных с заключением, исполнением, изменением и (или) прекращением договора участия в долевом строительстве. Кроме того, адаптируются размеры неустоек, подлежащих уплате дольщику за нарушение требований к качеству объектов долевого строительства с учетом сложившейся социально-экономической ситуации, а также устраняется правовая неопределенность в части размера неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований о соразмерном уменьшении цены договора и о возмещении расходов участника долевого строительства на устранение недостатков. Парламентарии также предлагали сократить гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливаемый договором долевого строительства с пяти до трех лет. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240808/putin-1965035218.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965038716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин