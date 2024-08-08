https://ria.ru/20240808/zakon-1965012276.html
Путин подписал закон о расширении полномочий МЧС
Путин подписал закон о расширении полномочий МЧС - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о расширении полномочий МЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:20
2024-08-08T18:20
2024-08-08T18:20
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МЧС РФ в части рассмотрения дел о нарушениях в сфере реализации товаров гражданской обороны (ГО). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, закон относит к полномочиям МЧС дела в сфере нарушений технических регламентов изготовителем или продавцом продукции ГО, а также порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. МЧС также будет заниматься изучением случаев недостоверного декларирования продукции ГО и нарушений порядка маркировки продукции. Должностные лица МЧС будут вправе составлять протоколы об административных нарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ о нарушениях требований регламента ЕАЭС, о невыполнении в срок законных предписаний ведомства, а также о невыполнении требований о представлении образцов продукции документов или сведений, необходимых для государственного контроля в сфере технического регулирования.
https://ria.ru/20240722/putin-1961252864.html
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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евразийский экономический союз
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Евразийский экономический союз
Путин подписал закон о расширении полномочий МЧС
Подписан закон о полномочиях МЧС по рассмотрению нарушений в сфере товаров ГО