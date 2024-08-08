https://ria.ru/20240808/zakharova-1964811598.html
В МИД ответили на заявления США о желании Армении отвернуться от России
В МИД ответили на заявления США о желании Армении отвернуться от России - РИА Новости, 08.08.2024
В МИД ответили на заявления США о желании Армении отвернуться от России
Заявления США о том, что Армения хочет отвернуться от России, голословны, формировавшиеся веками связи РФ и Армении выдержат все испытания на прочность, которым РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:24
2024-08-08T07:24
2024-08-08T07:24
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявления США о том, что Армения хочет отвернуться от России, голословны, формировавшиеся веками связи РФ и Армении выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен фактически признал, что Вашингтон пытается создать условия для разрыва между Ереваном и Москвой. По его словам, значительная часть населения Армении желает дистанцироваться от России, и США создают условия для этого."Что касается голословных утверждений О'Брайена о том, что Армения хочет отвернуться от России, то это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга – стремления сфабриковать в глазах мировой общественности нужную Вашингтону "реальность", не имеющую ничего общего с происходящим на самом деле", - сказала Захарова.Она отметила, что попытки исказить положение дел через соцопросы были видны совсем недавно в других странах региона."О'Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад... На протяжении истории мы не раз подставляли плечо братскому армянскому народу, намерены делать это и впредь", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240724/armenija-1961804729.html
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в мире, армения, россия, мария захарова, сша
В мире, Армения, Россия, Мария Захарова, США
В МИД ответили на заявления США о желании Армении отвернуться от России
Захарова: слова США о том, что Армения хочет отвернуться от России, голословны
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заявления США о том, что Армения хочет отвернуться от России, голословны, формировавшиеся веками связи РФ и Армении выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен фактически признал, что Вашингтон пытается создать условия для разрыва между Ереваном и Москвой. По его словам, значительная часть населения Армении желает дистанцироваться от России, и США создают условия для этого.
«
"Что касается голословных утверждений О'Брайена о том, что Армения хочет отвернуться от России, то это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга – стремления сфабриковать в глазах мировой общественности нужную Вашингтону "реальность", не имеющую ничего общего с происходящим на самом деле", - сказала Захарова.
Она отметила, что попытки исказить положение дел через соцопросы были видны совсем недавно в других странах региона.
"О'Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад... На протяжении истории мы не раз подставляли плечо братскому армянскому народу, намерены делать это и впредь", - заключила Захарова.