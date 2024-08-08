https://ria.ru/20240808/zakharova-1964810898.html

Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, заявила Захарова

Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, заявила Захарова - РИА Новости, 08.08.2024

Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, заявила Захарова

Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, цель которой — фрагментация региона, разрушение исторических связей с Москвой, заявила РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:12

2024-08-08T07:12

2024-08-08T09:55

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, цель которой — фрагментация региона, разрушение исторических связей с Москвой, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя признания Госдепа о попытках "оторвать" Армению от России.Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен ранее в своем высказывании фактически признал, что Вашингтон пытается создать условия для разрыва между Ереваном и Москвой. По его словам, значительная часть населения страны якобы желает дистанцироваться от России, и Штаты создают условия для этого."(О'Брайен. — Прим. ред) лишь подписался под тем, о чем мы регулярно говорим и предупреждаем наших партнеров, в том числе в Ереване, а именно: Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, главная цель которой прежняя – фрагментировать пространство региона, разрушив исторические связи России с ее традиционными союзниками и соседями", — заявила Захарова.Комментируя слова О'Брайена, дипломат указала, что "безусловно, подобные "чистосердечные признания" высокопоставленных американских чиновников, отвечающих за внешнюю политику, привлекли наше внимание"."Однако удивления они не вызвали, так как ничего нового О'Брайен не сказал", — добавила она.Захарова назвала голословными заявления США о том, что Армения хочет отвернуться от России. Она выразила уверенность, что формировавшиеся веками связидвух стран выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад."На протяжении истории мы не раз подставляли плечо братскому армянскому народу, намерены делать это и впредь", — заключила представитель МИД.Смена внешнеполитического вектора АрменииВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не присутствовал на саммите Содружества. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.В середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте политик заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам ее работы Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить "псевдонаблюдателей" из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240729/zapad-1962804130.html

https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html

https://ria.ru/20240722/armeniya-1961296440.html

https://ria.ru/20240619/caesar-1953973587.html

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