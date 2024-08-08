https://ria.ru/20240808/zadornov-1964800464.html

Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку

Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку - РИА Новости, 08.08.2024

Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку

Сейчас брать ипотеку невыгодно, лучше арендовать жилье, а свободные деньги стоит положить на депозит под высокий процент, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:12

2024-08-08T03:12

2024-08-08T03:12

экономика

ипотека

россия

михаил задорнов

сбербанк россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сейчас брать ипотеку невыгодно, лучше арендовать жилье, а свободные деньги стоит положить на депозит под высокий процент, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться", - ответ он на вопрос, стоит ли сейчас брать ипотеку. Банк России на июльском заседании на фоне ускорения инфляции повысил ключевую ставку до 18% с 16% годовых. На этом фоне российские банки начали поднимать ставки: в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%, у ВТБ - 20,5%. При этом средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков страны на начало августа составляла около 19,7% годовых. В то же время средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля выросла до максимальных с конца марта 2022 года 17,11%.

https://ria.ru/20240805/ipoteka-1964283653.html

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экономика, ипотека, россия, михаил задорнов, сбербанк россии