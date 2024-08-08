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Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку - РИА Новости, 08.08.2024
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03:12 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/zadornov-1964800464.html
Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку
Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку - РИА Новости, 08.08.2024
Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку
Сейчас брать ипотеку невыгодно, лучше арендовать жилье, а свободные деньги стоит положить на депозит под высокий процент, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:12
2024-08-08T03:12
экономика
ипотека
россия
михаил задорнов
сбербанк россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сейчас брать ипотеку невыгодно, лучше арендовать жилье, а свободные деньги стоит положить на депозит под высокий процент, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться", - ответ он на вопрос, стоит ли сейчас брать ипотеку. Банк России на июльском заседании на фоне ускорения инфляции повысил ключевую ставку до 18% с 16% годовых. На этом фоне российские банки начали поднимать ставки: в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%, у ВТБ - 20,5%. При этом средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков страны на начало августа составляла около 19,7% годовых. В то же время средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля выросла до максимальных с конца марта 2022 года 17,11%.
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экономика, ипотека, россия, михаил задорнов, сбербанк россии
Экономика, Ипотека, Россия, Михаил Задорнов, Сбербанк России
Экс-глава Минфина рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку

Задорнов: сейчас брать ипотеку невыгодно, лучше арендовать жилье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сейчас брать ипотеку невыгодно, лучше арендовать жилье, а свободные деньги стоит положить на депозит под высокий процент, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.
«
"Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20%, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться", - ответ он на вопрос, стоит ли сейчас брать ипотеку.
Банк России на июльском заседании на фоне ускорения инфляции повысил ключевую ставку до 18% с 16% годовых. На этом фоне российские банки начали поднимать ставки: в Сбербанке минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20%, у ВТБ - 20,5%. При этом средняя ставка двадцати крупнейших ипотечных банков страны на начало августа составляла около 19,7% годовых.
В то же время средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля выросла до максимальных с конца марта 2022 года 17,11%.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа
5 августа, 23:02
 
ЭкономикаИпотекаРоссияМихаил ЗадорновСбербанк России
 
 
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