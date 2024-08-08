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Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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02:19 08.08.2024 (обновлено: 02:20 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/zabajkale-1964798126.html
Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области
Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил в Telegram-канале о готовности региона помочь Курской области, а также назвал атаку ВСУ бесчеловечным... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:19
2024-08-08T02:20
курская область
россия
забайкальский край
александр осипов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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ЧИТА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил в Telegram-канале о готовности региона помочь Курской области, а также назвал атаку ВСУ бесчеловечным преступлением. "Атака ВСУ на мирных жителей в Курской области - очередное бесчеловечное преступление неонацистов. Подобному не может быть оправдания. Выражаем слова поддержки жителям Курской области. Забайкалье готово помочь всем необходимым. Мы с вами!" - написал Осипов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области . Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html
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курская область, россия, забайкальский край, александр осипов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Забайкальский край, Александр Осипов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области

Осипов назвал атака ВСУ на Курскую область бесчеловечным преступлением

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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ЧИТА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил в Telegram-канале о готовности региона помочь Курской области, а также назвал атаку ВСУ бесчеловечным преступлением.
«
"Атака ВСУ на мирных жителей в Курской области - очередное бесчеловечное преступление неонацистов. Подобному не может быть оправдания. Выражаем слова поддержки жителям Курской области. Забайкалье готово помочь всем необходимым. Мы с вами!" - написал Осипов.
Акция поддержки жителей Курской области в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области
00:15
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области . Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Кубанская столица поддержала жителей Курской области, где введён режим ЧС из-за ударов со стороны киевского режима. - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Краснодаре выложили надпись в память о погибших в Курской области
00:39
 
Курская областьРоссияЗабайкальский крайАлександр ОсиповВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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