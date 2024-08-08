https://ria.ru/20240808/zabajkale-1964798126.html

Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области

Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Губернатор Забайкалья заявил о готовности региона помочь Курской области

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил в Telegram-канале о готовности региона помочь Курской области, а также назвал атаку ВСУ бесчеловечным... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T02:19

2024-08-08T02:19

2024-08-08T02:20

курская область

россия

забайкальский край

александр осипов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

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ЧИТА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил в Telegram-канале о готовности региона помочь Курской области, а также назвал атаку ВСУ бесчеловечным преступлением. "Атака ВСУ на мирных жителей в Курской области - очередное бесчеловечное преступление неонацистов. Подобному не может быть оправдания. Выражаем слова поддержки жителям Курской области. Забайкалье готово помочь всем необходимым. Мы с вами!" - написал Осипов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области . Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html

https://ria.ru/20240808/zhiteli-1964790408.html

курская область

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курская область, россия, забайкальский край, александр осипов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия