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"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже

"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже - РИА Новости, 08.08.2024

"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже

Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:05

2024-08-08T12:05

2024-08-08T12:26

экономика

сбер

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов."Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, то мы действительно его не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть", - сказал он во время конференц-колла.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сбер, сбербанк россии, россия