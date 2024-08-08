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"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже - РИА Новости, 08.08.2024
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12:05 08.08.2024 (обновлено: 12:26 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/yuan-1964885834.html
"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже
"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже - РИА Новости, 08.08.2024
"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже
Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:05
2024-08-08T12:26
экономика
сбер
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов."Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, то мы действительно его не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть", - сказал он во время конференц-колла.
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экономика, сбер, сбербанк россии, россия
Экономика, Сбер, Сбербанк России, Россия
"Сбер" не исключил приостановки торговли юанем на бирже

У "Сбера" есть альтернативные сценарии на случай приостановки торговли юанем

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сбербанк не исключает остановку биржевой торгов в России юанем на бирже из-за международных санкций, но имеет альтернативный план на этот случай, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов.
"Что касается сценария остановки торгов юанем на бирже, то мы действительно его не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть", - сказал он во время конференц-колла.
 
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