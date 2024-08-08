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США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда в Йемене - РИА Новости, 08.08.2024
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17:45 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/yemen-1965005144.html
США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда в Йемене
США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда в Йемене - РИА Новости, 08.08.2024
США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда в Йемене
Авиация США и Великобритании нанесли два удара по району йеменского портового города Ходейда на западе страны, сообщил в четверг йеменский телеканал Al Maseera. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:45
2024-08-08T17:45
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесли два удара по району йеменского портового города Ходейда на западе страны, сообщил в четверг йеменский телеканал Al Maseera. "Американская и британская авиация совершили два налета на район Эль-Джабана на западе города Ходейда", - передает телеканал. О последствиях ударов не сообщается. С начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) неоднократно запускало беспилотники и ракеты различных типов, которые обычно сбивались средствами ПВО Израиля в районе города Эйлат на Красном море. Однако 19 июля один из беспилотников врезался в жилой дом в центре Тель-Авива, в результате чего погиб один человек, восемь получили ранения. Вечером 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде
https://ria.ru/20240728/khusity-1962455363.html
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в мире, ходейда (город), йемен, сша, ансар алла
В мире, Ходейда (город), Йемен, США, Ансар Алла
США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда в Йемене

Американская и британская авиация нанесли удары по городу Ходейда в Йемене

© AP PhotoХуситы в Йемене
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесли два удара по району йеменского портового города Ходейда на западе страны, сообщил в четверг йеменский телеканал Al Maseera.
"Американская и британская авиация совершили два налета на район Эль-Джабана на западе города Ходейда", - передает телеканал.
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О последствиях ударов не сообщается.
С начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) неоднократно запускало беспилотники и ракеты различных типов, которые обычно сбивались средствами ПВО Израиля в районе города Эйлат на Красном море.
Однако 19 июля один из беспилотников врезался в жилой дом в центре Тель-Авива, в результате чего погиб один человек, восемь получили ранения. Вечером 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде
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