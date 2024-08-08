https://ria.ru/20240808/yaponiya-1964912711.html

При землетрясении у японского острова Кюсю пострадали не менее трех человек

При землетрясении у японского острова Кюсю пострадали не менее трех человек - РИА Новости, 08.08.2024

При землетрясении у японского острова Кюсю пострадали не менее трех человек

По меньшей мере, три человека пострадали при мощном землетрясении у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, сообщает агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:23

2024-08-08T13:23

2024-08-08T13:23

в мире

миядзаки (префектура)

кагосима (префектура)

кумамото (префектура)

япония

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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. По меньшей мере, три человека пострадали при мощном землетрясении у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, сообщает агентство Киодо со ссылкой на противопожарные службы, в ведении которых находится служба скорой помощи. В частности, поступило сообщение о пострадавшей женщине в префектуре Миядзаки и двух пострадавших в префектуре Кумамото. Угрозы их жизням нет. Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана. Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку. В результате толчков было остановлено движение скоростных поездов. О разрушениях пока не сообщается. Сбоев в работе АЭС "Сендай" в префектуре Кагосима на острове Кюсю и в работе АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ на острове Сикоку не зафиксировано.

https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html

https://ria.ru/20240807/zemletryasenie-1964549940.html

миядзаки (префектура)

кагосима (префектура)

кумамото (префектура)

япония

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в мире, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония