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Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/vylazka-1965063947.html
Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском
Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском - РИА Новости, 08.08.2024
Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском
Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все нормы международного права, бессмысленность провокации говорит об агонии... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:49
2024-08-08T22:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донецкая народная республика
александр волошин
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все нормы международного права, бессмысленность провокации говорит об агонии украинского руководства, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. "Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все общепризнанные нормы международного права. Поражает варварская жестокость боевиков, напавших на безоружных мирных жителей", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Волошина, ради "демонстрации своим западным хозяевам хоть какой-то активности, Украина готова жертвовать жизнями и россиян, и своих граждан". "Абсолютно понятно, что в ближайшее время бандиты будут разбиты и отброшены за пределы границы. Бессмысленность провокации наводит на мысли о том, что украинское руководство пребывает в агонии", - подчеркнул законодатель. "Донбасс в эти минуты душой и сердцем с Курской областью", - написал Волошин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
курская область
россия
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Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны опубликовало очередные кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области
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курская область, россия, донецкая народная республика, александр волошин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском

Сенатор: бессмысленность вылазки ВСУ в Курской области говорит об агонии Киева

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все нормы международного права, бессмысленность провокации говорит об агонии украинского руководства, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
«
"Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все общепризнанные нормы международного права. Поражает варварская жестокость боевиков, напавших на безоружных мирных жителей", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Волошина, ради "демонстрации своим западным хозяевам хоть какой-то активности, Украина готова жертвовать жизнями и россиян, и своих граждан".
«
"Абсолютно понятно, что в ближайшее время бандиты будут разбиты и отброшены за пределы границы. Бессмысленность провокации наводит на мысли о том, что украинское руководство пребывает в агонии", - подчеркнул законодатель.
"Донбасс в эти минуты душой и сердцем с Курской областью", - написал Волошин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область
Вчера, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр ВолошинВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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