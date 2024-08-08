https://ria.ru/20240808/vylazka-1965063947.html

Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском

Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском - РИА Новости, 08.08.2024

Сенатор рассказал, о чем говорит бессмысленность вылазки ВСУ под Курском

Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все нормы международного права, бессмысленность провокации говорит об агонии... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:49

2024-08-08T22:49

2024-08-08T22:49

специальная военная операция на украине

курская область

россия

донецкая народная республика

александр волошин

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все нормы международного права, бессмысленность провокации говорит об агонии украинского руководства, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. "Вооруженное вторжение преступного киевского режима в Курской области нарушает все общепризнанные нормы международного права. Поражает варварская жестокость боевиков, напавших на безоружных мирных жителей", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Волошина, ради "демонстрации своим западным хозяевам хоть какой-то активности, Украина готова жертвовать жизнями и россиян, и своих граждан". "Абсолютно понятно, что в ближайшее время бандиты будут разбиты и отброшены за пределы границы. Бессмысленность провокации наводит на мысли о том, что украинское руководство пребывает в агонии", - подчеркнул законодатель. "Донбасс в эти минуты душой и сердцем с Курской областью", - написал Волошин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

курская область

россия

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Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало очередные кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-08T22:49 true PT0M23S

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курская область, россия, донецкая народная республика, александр волошин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины