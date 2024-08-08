https://ria.ru/20240808/vsu-1965020000.html

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024

ВСУ атаковали Донецк с беспилотника

Украинские войска сбросили в четверг взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:56

2024-08-08T18:56

2024-08-08T18:56

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили в четверг взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.30 - город Донецк (Петровский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240808/donetsk-1964965709.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины