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ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 08.08.2024
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили в четверг взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:56
2024-08-08T18:56
2024-08-08T18:56
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили в четверг взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.30 - город Донецк (Петровский район), сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона на Петровский район Донецка