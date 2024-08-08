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При ударе ВСУ по жилым кварталам Голой Пристани пострадали два человека

При ударе ВСУ по жилым кварталам Голой Пристани пострадали два человека - РИА Новости, 08.08.2024

При ударе ВСУ по жилым кварталам Голой Пристани пострадали два человека

Украинские войска нанесли террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:10

2024-08-08T15:10

2024-08-08T15:20

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Враг нанес террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани. В результате пострадали два человека: мужчина 1985 и женщина 1947 года рождения", - написал Сальдо.По его словам, с осколочными ранениями пострадавших доставили в больницу Скадовска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия, происшествия