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При ударе ВСУ по жилым кварталам Голой Пристани пострадали два человека
При ударе ВСУ по жилым кварталам Голой Пристани пострадали два человека - РИА Новости, 08.08.2024
При ударе ВСУ по жилым кварталам Голой Пристани пострадали два человека
Украинские войска нанесли террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:10
2024-08-08T15:10
2024-08-08T15:20
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Враг нанес террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани. В результате пострадали два человека: мужчина 1985 и женщина 1947 года рождения", - написал Сальдо.По его словам, с осколочными ранениями пострадавших доставили в больницу Скадовска.
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При ударе ВСУ по жилым кварталам Голой Пристани пострадали два человека
При ударе ВСУ по Голой Пристани в Херсонской области пострадали два человека