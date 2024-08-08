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ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 08.08.2024 (обновлено: 14:51 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vsu-1964898738.html
ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов
ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов - РИА Новости, 08.08.2024
ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов
Вооруженные силы Украины терпят поражение на Донецком направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:47
2024-08-08T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
апты алаудинов
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят поражение на Донецком направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале. "Фронт уже посыпался на Донецком направлении, &lt;...&gt; для них (ВСУ. — Прим. ред.) ситуация бесповоротная", — сказал генерал-майор. Алаудинов также считает, что спецоперация завершится до конца года.Как сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции.Так, подразделения группировки ударили по позициям 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка.Противник потерял до 660 военнослужащих, два БТР, девять автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, две 155-миллиметровые САУ Krab польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-ммиллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html
https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html
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в мире, россия, апты алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, ситуация бесповоротная

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят поражение на Донецком направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"Фронт уже посыпался на Донецком направлении, <...> для них (ВСУ. — Прим. ред.) ситуация бесповоротная", — сказал генерал-майор.
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Алаудинов также считает, что спецоперация завершится до конца года.
Как сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции.
Так, подразделения группировки ударили по позициям 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка.
Противник потерял до 660 военнослужащих, два БТР, девять автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, две 155-миллиметровые САУ Krab польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-ммиллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАпты АлаудиновРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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