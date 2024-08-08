ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, ситуация бесповоротная
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят поражение на Донецком направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале.
"Фронт уже посыпался на Донецком направлении, <...> для них (ВСУ. — Прим. ред.) ситуация бесповоротная", — сказал генерал-майор.
Алаудинов также считает, что спецоперация завершится до конца года.
Как сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции.
Так, подразделения группировки ударили по позициям 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка.
Противник потерял до 660 военнослужащих, два БТР, девять автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, две 155-миллиметровые САУ Krab польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-ммиллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".