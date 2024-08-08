https://ria.ru/20240808/vsu-1964898738.html

ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов

ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов - РИА Новости, 08.08.2024

ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, заявил Алаудинов

Вооруженные силы Украины терпят поражение на Донецком направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:47

2024-08-08T12:47

2024-08-08T14:51

специальная военная операция на украине

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апты алаудинов

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят поражение на Донецком направлении, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале. "Фронт уже посыпался на Донецком направлении, <...> для них (ВСУ. — Прим. ред.) ситуация бесповоротная", — сказал генерал-майор. Алаудинов также считает, что спецоперация завершится до конца года.Как сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции, за минувшие сутки Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции.Так, подразделения группировки ударили по позициям 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка.Противник потерял до 660 военнослужащих, два БТР, девять автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, две 155-миллиметровые САУ Krab польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу FH70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-ммиллиметровое орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, апты алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы украины