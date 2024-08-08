https://ria.ru/20240808/vsu-1964806520.html

В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ

В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T05:13

2024-08-08T05:13

2024-08-08T05:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали Минобороны. В ведомстве также отметили, что с момента получения координат до выстрела проходит не больше двух-трёх минут, опыт артиллерийских расчетов позволяет поражать цель наименьшим количеством снарядов. "Расчеты в постоянной готовности. В любое время готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Цели разные – живая сила, огневые средства противника, легкобронированная техника, миномётные расчёты", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240728/artilleriya-1962457310.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины