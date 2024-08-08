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В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ
В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:13
2024-08-08T05:13
2024-08-08T05:13
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали Минобороны. В ведомстве также отметили, что с момента получения координат до выстрела проходит не больше двух-трёх минут, опыт артиллерийских расчетов позволяет поражать цель наименьшим количеством снарядов. "Расчеты в постоянной готовности. В любое время готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Цели разные – живая сила, огневые средства противника, легкобронированная техника, миномётные расчёты", - добавили в оборонном ведомстве.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ
Артиллерия группировки "Север" уничтожила позицию ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали Минобороны.
В ведомстве также отметили, что с момента получения координат до выстрела проходит не больше двух-трёх минут, опыт артиллерийских расчетов позволяет поражать цель наименьшим количеством снарядов.
"Расчеты в постоянной готовности. В любое время готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Цели разные – живая сила, огневые средства противника, легкобронированная техника, миномётные расчёты", - добавили в оборонном ведомстве.