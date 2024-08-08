https://ria.ru/20240808/vrp-1964897335.html

Алексей Юртаев: ВРП Кубани в 2027 году может достичь 7 триллионов рублей

Алексей Юртаев: ВРП Кубани в 2027 году может достичь 7 триллионов рублей - РИА Новости, 08.08.2024

Алексей Юртаев: ВРП Кубани в 2027 году может достичь 7 триллионов рублей

Объем валового регионального продукта в Краснодарском крае в 2027 году может достигнуть около 7 триллионов рублей, при этом ежегодный прирост ВРП прогнозируется РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:42

2024-08-08T12:42

2024-08-08T12:42

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Объем валового регионального продукта в Краснодарском крае в 2027 году может достигнуть около 7 триллионов рублей, при этом ежегодный прирост ВРП прогнозируется в регионе на 500 миллиардов рублей, сообщил в ходе пресс-конференции министр экономики Кубани Алексей Юртаев. "Согласно предварительному прогнозу социально-экономического развития региона на трехлетний период, валовой региональный продукт Кубани ежегодно будет прирастать в среднем на 500 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что в конце текущего года ВРП, с учетом динамики первого полугодия и заложенных мер поддержки, составит 5,4 триллиона рублей, а в 2027 году достигнет порядка 7 триллионов рублей", – сказал Юртаев. Уточняется, что за первое полугодие 2024 года динамика роста ВРП уже достигла 3%. Рост объемов производства в 2024 году отмечен в следующих отраслях: промышленность, розничная торговля, сельское хозяйство. По итогам 2023 года валовой региональный продукт Кубани достиг 4 триллионов рублей. В свою очередь запланированный объем инвестиций в основной капитал к концу 2024 года составит 1 триллион рублей, добавляют власти.

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край