https://ria.ru/20240808/vrachi-1965044372.html
Московские врачи рассказали о состоянии пациентов из Курской области
Московские врачи рассказали о состоянии пациентов из Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Московские врачи рассказали о состоянии пациентов из Курской области
Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НИМЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова и Пироговского Центра Минздрава России... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:33
2024-08-08T20:33
2024-08-08T20:33
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НИМЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова и Пироговского Центра Минздрава России рассказали о характере травм и состоянии пациентов, эвакуированных из Курской области в московские больницы. По данным министерства здравоохранения России, девять пострадавших при обстрелах в Курской области доставлены на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города. "Сегодня в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова поступил пострадавший, мужчина 70 лет, из Курской области. У пациента множественные повреждения нижних конечностей. По месту травмы ему была оказана первичная медицинская помощь", - сообщил заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений НМИЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Арчил Цискарашвили. По его словам, пациенту провели первичную хирургическую обработку и фиксацию аппаратом внешней фиксации. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации. В планах дообследовать пациента и провести ряд реконструктивно-пластических операций по восстановлению ног. Заведующий отделением реанимации Пироговского Центра Николай Ловцевич рассказал о пациентке с тяжелым минно-взрывным ранением, множественными повреждениями мягких тканей передней грудной стенки, брюшной стенки, рук и ног, а также с термоингаляционной травмой верхних дыхательных путей. Он отметил, что пациентка находится в тяжелом состоянии. "Первичная помощь пациентке была оказана в Курской областной больнице, стабилизировано ее состояние, после чего пациентка была транспортирована в реанимационную бригаду медицины катастроф к нам в отделение. Сейчас ей будет оказана необходимая помощь - будет проведен комплекс диагностических мероприятий, лабораторная диагностика, инструментальная диагностика, будет продолжена интенсивная терапия", - объяснил Ловцевич. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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здоровье - общество, россия, курская область, москва, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Москва, Вооруженные силы Украины
Московские врачи рассказали о состоянии пациентов из Курской области
Врачи рассказали о состоянии эвакуированных из Курской области пациентов в НИМЦ
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НИМЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова и Пироговского Центра Минздрава России рассказали о характере травм и состоянии пациентов, эвакуированных из Курской области в московские больницы.
По данным министерства здравоохранения России, девять пострадавших при обстрелах в Курской области доставлены на лечение в Москву
- в федеральные учреждения Минздрава и больницы города.
"Сегодня в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова поступил пострадавший, мужчина 70 лет, из Курской области. У пациента множественные повреждения нижних конечностей. По месту травмы ему была оказана первичная медицинская помощь", - сообщил заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений НМИЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Арчил Цискарашвили.
По его словам, пациенту провели первичную хирургическую обработку и фиксацию аппаратом внешней фиксации. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации. В планах дообследовать пациента и провести ряд реконструктивно-пластических операций по восстановлению ног.
Заведующий отделением реанимации Пироговского Центра Николай Ловцевич рассказал о пациентке с тяжелым минно-взрывным ранением, множественными повреждениями мягких тканей передней грудной стенки, брюшной стенки, рук и ног, а также с термоингаляционной травмой верхних дыхательных путей. Он отметил, что пациентка находится в тяжелом состоянии.
"Первичная помощь пациентке была оказана в Курской областной больнице, стабилизировано ее состояние, после чего пациентка была транспортирована в реанимационную бригаду медицины катастроф к нам в отделение. Сейчас ей будет оказана необходимая помощь - будет проведен комплекс диагностических мероприятий, лабораторная диагностика, инструментальная диагностика, будет продолжена интенсивная терапия", - объяснил Ловцевич.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин
, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.