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Подразделения "Восток" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 08.08.2024

Подразделения "Восток" улучшили положение по переднему краю

Украинские войска потеряли за сутки до 105 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin в зоне ответственности группировки войск "Восток", РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:26

2024-08-08T13:26

2024-08-08T13:32

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 105 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, в мире, украина, россия