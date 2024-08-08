Подразделения "Восток" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 105 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.