https://ria.ru/20240808/volodin-1964822982.html

Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха

Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха - РИА Новости, 08.08.2024

Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:00

2024-08-08T09:00

2024-08-08T10:46

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

социальный навигатор

детский отдых

детские вопросы

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин обсудил с главами комитетов ГД по защите семьи, по просвещению и по охране здоровья подготовку заседания Совета ГД по вопросу организации детского летнего оздоровительного отдыха, которое состоится 12 августа. "Как вы оцениваете организацию детского летнего отдыха?" - написано в опросе. На данный момент из более 12 тысяч проголосовавших 47% ответили - "хорошо", 24% - "удовлетворительно", 27% - "плохо".

https://ria.ru/20240730/mishustin-1962864060.html

https://ria.ru/20240629/deti-1956388141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы