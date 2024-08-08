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Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха - РИА Новости, 08.08.2024
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09:00 08.08.2024 (обновлено: 10:46 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/volodin-1964822982.html
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха - РИА Новости, 08.08.2024
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:00
2024-08-08T10:46
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
социальный навигатор
детский отдых
детские вопросы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин обсудил с главами комитетов ГД по защите семьи, по просвещению и по охране здоровья подготовку заседания Совета ГД по вопросу организации детского летнего оздоровительного отдыха, которое состоится 12 августа. "Как вы оцениваете организацию детского летнего отдыха?" - написано в опросе. На данный момент из более 12 тысяч проголосовавших 47% ответили - "хорошо", 24% - "удовлетворительно", 27% - "плохо".
https://ria.ru/20240730/mishustin-1962864060.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детский отдых, Детские вопросы
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха

Володин запустил в Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин обсудил с главами комитетов ГД по защите семьи, по просвещению и по охране здоровья подготовку заседания Совета ГД по вопросу организации детского летнего оздоровительного отдыха, которое состоится 12 августа.
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"Как вы оцениваете организацию детского летнего отдыха?" - написано в опросе.
На данный момент из более 12 тысяч проголосовавших 47% ответили - "хорошо", 24% - "удовлетворительно", 27% - "плохо".
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторДетский отдыхДетские вопросы
 
 
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