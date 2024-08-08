https://ria.ru/20240808/volodin-1964822982.html
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха - РИА Новости, 08.08.2024
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:00
2024-08-08T09:00
2024-08-08T10:46
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха в России. Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин обсудил с главами комитетов ГД по защите семьи, по просвещению и по охране здоровья подготовку заседания Совета ГД по вопросу организации детского летнего оздоровительного отдыха, которое состоится 12 августа. "Как вы оцениваете организацию детского летнего отдыха?" - написано в опросе. На данный момент из более 12 тысяч проголосовавших 47% ответили - "хорошо", 24% - "удовлетворительно", 27% - "плохо".
https://ria.ru/20240730/mishustin-1962864060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, детский отдых, детские вопросы
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детский отдых, Детские вопросы
Володин запустил опрос об организации детского летнего отдыха
Володин запустил в Telegram-канале опрос об организации детского летнего отдыха