Ярославская служба занятости поможет с персоналом для логистических центров
© Фото : Государственная служба занятости Ярославской областиЯрославская служба занятости поможет с персоналом для логистических центров
Ярославская служба занятости поможет с персоналом для логистических центров
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Государственная служба занятости Ярославской области при необходимости окажет содействие в привлечении работников в строящиеся логистические центры "Озон", "Вайлдберриз" и "X5 Group", сообщает правительство региона.
По информации Корпорации развития Ярославской области, подведомственной министерству инвестиций и промышленности региона и курирующей инвестпроекты по строительству трех логистических центров "Вайлдберриз", "Озон" и "X5 Group", кадровые службы компаний в настоящее время занимаются подбором персонала, в том числе с привлечением кандидатов из муниципальных районов Ярославской области, а также из соседних регионов.
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"В настоящее время указанные организации не обращались в органы службы занятости населения за содействием в подборе необходимых работников. Однако если они это сделают, им окажут в этом максимально возможное содействие", - цитирует пресс-служба областного правительства руководителя государственной службы занятости населения Ярославской области Лауру Зудину.
По словам Зудиной, основным условием начала работы по подбору кандидатов для укомплектования трудовых коллективов является размещение информации о вакансиях на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России".
Строящиеся центры, отмечает правительство области, имеют различные сроки сдачи и, соответственно, сроки набора персонала. По завершении работ в целом будет создано 13 тысяч рабочих мест, что имеет большое социальное значение для региона, подчеркивают в правительстве Ярославской области.