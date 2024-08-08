https://ria.ru/20240808/vlasti-1965036493.html

Ярославская служба занятости поможет с персоналом для логистических центров

Ярославская служба занятости поможет с персоналом для логистических центров - РИА Новости, 08.08.2024

Ярославская служба занятости поможет с персоналом для логистических центров

Государственная служба занятости Ярославской области при необходимости окажет содействие в привлечении работников в строящиеся логистические центры "Озон",... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:50

2024-08-08T19:50

2024-08-08T19:50

ярославская область

ярославская область

x5 retail group

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Государственная служба занятости Ярославской области при необходимости окажет содействие в привлечении работников в строящиеся логистические центры "Озон", "Вайлдберриз" и "X5 Group", сообщает правительство региона. По информации Корпорации развития Ярославской области, подведомственной министерству инвестиций и промышленности региона и курирующей инвестпроекты по строительству трех логистических центров "Вайлдберриз", "Озон" и "X5 Group", кадровые службы компаний в настоящее время занимаются подбором персонала, в том числе с привлечением кандидатов из муниципальных районов Ярославской области, а также из соседних регионов."В настоящее время указанные организации не обращались в органы службы занятости населения за содействием в подборе необходимых работников. Однако если они это сделают, им окажут в этом максимально возможное содействие", - цитирует пресс-служба областного правительства руководителя государственной службы занятости населения Ярославской области Лауру Зудину. По словам Зудиной, основным условием начала работы по подбору кандидатов для укомплектования трудовых коллективов является размещение информации о вакансиях на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России". Строящиеся центры, отмечает правительство области, имеют различные сроки сдачи и, соответственно, сроки набора персонала. По завершении работ в целом будет создано 13 тысяч рабочих мест, что имеет большое социальное значение для региона, подчеркивают в правительстве Ярославской области.

https://ria.ru/20240801/trudoustroystvo-1963465615.html

ярославская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, x5 retail group