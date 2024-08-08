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Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:04 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/verkhnevolzhe-1964989998.html
Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области
Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области
Волонтерский штаб помощь "Донбассу" при поддержке правительства Тверской области, ГУ МЧС РФ по региону, с участием жителей и предпринимательского сообщества... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:04
2024-08-08T17:04
тверская область
тверь
курск
игорь руденя
курская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Волонтерский штаб помощь "Донбассу" при поддержке правительства Тверской области, ГУ МЧС РФ по региону, с участием жителей и предпринимательского сообщества формирует гуманитарный груз, который будет направлен в Курскую область в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", сообщает пресс-служба областного правительства. Необходимую поддержку жителям Курской области, которая подверглась атакам нацистского киевского режима, поручил оказать губернатор Игорь Руденя. По поручению главы региона министерства социальной защиты населения, образования и здравоохранения области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей. От Тверской области в Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья – врачи анестезиологи-реаниматологи. Идет подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей курского региона. В настоящее время в Твери ведется формирование гумгруза, который 13 августа будет направлен в Курск. В состав груза войдут школьная форма и одежда для дошкольников, лекарства и средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности и другие необходимые людям вещи. "Сегодня мы начали миссию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области. Для тех, кто пострадал от обстрелов, потерял жилье. Это вещи, которые больше всего нужны людям в быту, – канцелярские товары и детская одежда, средства для домашней аптечки и многое другое. Призываем откликнуться всех жителей Тверской области. За два с половиной года работы мы видим прекрасные результаты нашей общей работы. И сейчас все вместе можем помочь населению Курской области, которому нужна наша поддержка", - рассказала координатор волонтерского штаба Надежда Колышкова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметила координатор штаба Ольга Симонова, уже сегодня жители Твери принесли для гумгруза детскую одежду, канцтовары, аптечные средства и средства гигиены. К сбору подключаются предприятия области, которые предоставят продуктовые наборы. Принять участие в акции могут все желающие. Прием вещей и продуктов для гуманитарного груза ведется по адресу: Тверь, набережная Реки Лазурь 9 "а", строение 3 (рядом с павильоном "Армия России") 9 августа – с 15:00 до 19:00, 10 августа – с 12:00 до 18:00, 11 и 12 августа – с 12:00 до 15:00.
https://ria.ru/20240731/podderzhka-1963210545.html
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тверь, курск, игорь руденя, курская область
Тверская область, Тверь, Курск, Игорь Руденя, Курская область

Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВерхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области
Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Волонтерский штаб помощь "Донбассу" при поддержке правительства Тверской области, ГУ МЧС РФ по региону, с участием жителей и предпринимательского сообщества формирует гуманитарный груз, который будет направлен в Курскую область в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", сообщает пресс-служба областного правительства.
Необходимую поддержку жителям Курской области, которая подверглась атакам нацистского киевского режима, поручил оказать губернатор Игорь Руденя.
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По поручению главы региона министерства социальной защиты населения, образования и здравоохранения области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей. От Тверской области в Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья – врачи анестезиологи-реаниматологи. Идет подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей курского региона.
В настоящее время в Твери ведется формирование гумгруза, который 13 августа будет направлен в Курск. В состав груза войдут школьная форма и одежда для дошкольников, лекарства и средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности и другие необходимые людям вещи.
"Сегодня мы начали миссию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области. Для тех, кто пострадал от обстрелов, потерял жилье. Это вещи, которые больше всего нужны людям в быту, – канцелярские товары и детская одежда, средства для домашней аптечки и многое другое. Призываем откликнуться всех жителей Тверской области. За два с половиной года работы мы видим прекрасные результаты нашей общей работы. И сейчас все вместе можем помочь населению Курской области, которому нужна наша поддержка", - рассказала координатор волонтерского штаба Надежда Колышкова, ее слова приводит пресс-служба.
Как отметила координатор штаба Ольга Симонова, уже сегодня жители Твери принесли для гумгруза детскую одежду, канцтовары, аптечные средства и средства гигиены. К сбору подключаются предприятия области, которые предоставят продуктовые наборы.
Принять участие в акции могут все желающие. Прием вещей и продуктов для гуманитарного груза ведется по адресу: Тверь, набережная Реки Лазурь 9 "а", строение 3 (рядом с павильоном "Армия России") 9 августа – с 15:00 до 19:00, 10 августа – с 12:00 до 18:00, 11 и 12 августа – с 12:00 до 15:00.
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Тверская областьТверьКурскИгорь РуденяКурская область
 
 
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