https://ria.ru/20240808/verkhnevolzhe-1964989998.html

Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области

Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Верхневолжье направит гуманитарный груз для Курской области

Волонтерский штаб помощь "Донбассу" при поддержке правительства Тверской области, ГУ МЧС РФ по региону, с участием жителей и предпринимательского сообщества... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:04

2024-08-08T17:04

2024-08-08T17:04

тверская область

тверь

курск

игорь руденя

курская область

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Волонтерский штаб помощь "Донбассу" при поддержке правительства Тверской области, ГУ МЧС РФ по региону, с участием жителей и предпринимательского сообщества формирует гуманитарный груз, который будет направлен в Курскую область в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", сообщает пресс-служба областного правительства. Необходимую поддержку жителям Курской области, которая подверглась атакам нацистского киевского режима, поручил оказать губернатор Игорь Руденя. По поручению главы региона министерства социальной защиты населения, образования и здравоохранения области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей. От Тверской области в Курск направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья – врачи анестезиологи-реаниматологи. Идет подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей курского региона. В настоящее время в Твери ведется формирование гумгруза, который 13 августа будет направлен в Курск. В состав груза войдут школьная форма и одежда для дошкольников, лекарства и средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности и другие необходимые людям вещи. "Сегодня мы начали миссию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области. Для тех, кто пострадал от обстрелов, потерял жилье. Это вещи, которые больше всего нужны людям в быту, – канцелярские товары и детская одежда, средства для домашней аптечки и многое другое. Призываем откликнуться всех жителей Тверской области. За два с половиной года работы мы видим прекрасные результаты нашей общей работы. И сейчас все вместе можем помочь населению Курской области, которому нужна наша поддержка", - рассказала координатор волонтерского штаба Надежда Колышкова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметила координатор штаба Ольга Симонова, уже сегодня жители Твери принесли для гумгруза детскую одежду, канцтовары, аптечные средства и средства гигиены. К сбору подключаются предприятия области, которые предоставят продуктовые наборы. Принять участие в акции могут все желающие. Прием вещей и продуктов для гуманитарного груза ведется по адресу: Тверь, набережная Реки Лазурь 9 "а", строение 3 (рядом с павильоном "Армия России") 9 августа – с 15:00 до 19:00, 10 августа – с 12:00 до 18:00, 11 и 12 августа – с 12:00 до 15:00.

https://ria.ru/20240731/podderzhka-1963210545.html

https://ria.ru/20240730/sertifikaty-1962998206.html

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курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, курск, игорь руденя, курская область