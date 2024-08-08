https://ria.ru/20240808/vengriya-1964938532.html

Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно

Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно - РИА Новости, 08.08.2024

Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно

Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:53

2024-08-08T14:53

2024-08-08T15:01

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БУДАПЕШТ, 8 авг - РИА Новости. Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам."Поставки природного газа в Венгрию непрерывны, MVM CEEnergy управляет закупками природного газа по нескольким маршрутам в сотрудничестве с контрактными поставщиками и обеспечивает выполнение контрактных обязательств", - сообщила пресс-служба компании.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.

https://ria.ru/20240808/gaz-1964855690.html

https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, газпром, евростат, украина, россия