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Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно - РИА Новости, 08.08.2024
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14:53 08.08.2024 (обновлено: 15:01 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/vengriya-1964938532.html
Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно
Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно - РИА Новости, 08.08.2024
Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно
Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:53
2024-08-08T15:01
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БУДАПЕШТ, 8 авг - РИА Новости. Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам."Поставки природного газа в Венгрию непрерывны, MVM CEEnergy управляет закупками природного газа по нескольким маршрутам в сотрудничестве с контрактными поставщиками и обеспечивает выполнение контрактных обязательств", - сообщила пресс-служба компании.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240808/gaz-1964855690.html
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в мире, венгрия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, газпром, евростат, украина, россия
В мире, Венгрия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Газпром, Евростат, Украина, Россия
Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно

MVM: Венгрия получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабота газораспределительной станции в Венгрии
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Работа газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 авг - РИА Новости. Венгерская компания MVM на фоне ситуации вблизи газоизмерительной станции "Суджа" заявила РИА Новости, что получает газ из России бесперебойно по нескольким маршрутам.
"Поставки природного газа в Венгрию непрерывны, MVM CEEnergy управляет закупками природного газа по нескольким маршрутам в сотрудничестве с контрактными поставщиками и обеспечивает выполнение контрактных обязательств", - сообщила пресс-служба компании.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
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