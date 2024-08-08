https://ria.ru/20240808/vagenkneht-1965058448.html

Вагенкнехт призвала Шольца предотвратить использование оружия ФРГ в России

Вагенкнехт призвала Шольца предотвратить использование оружия ФРГ в России - РИА Новости, 08.08.2024

Вагенкнехт призвала Шольца предотвратить использование оружия ФРГ в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не должен допустить, чтобы Украина использовала немецкое оружие на территории России, заявила Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:07

2024-08-08T22:07

2024-08-08T23:03

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БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не должен допустить, чтобы Украина использовала немецкое оружие на территории России, заявила Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" в интервью медиагруппе Funke."Канцлер должен поговорить с украинским президентом по телефону и потребовать, чтобы немецкое оружие не использовалось при продвижении на российскую территорию", — сказала политик.Заявление Вагенкнехт прозвучало на фоне обострения ситуации в Курской области. Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. По данным Минобороны, за два дня противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Как писало издание Bild, в Курской области заметили как минимум три немецких бронетранспортера Marder, поставленных ВСУ. Комментируя эти публикации, глава комитета по обороне бундестага Маркус Фабер заявил, что "после передачи Украине" оружие "становится украинским". По его словам, это относится ко всем видам техники, включая танки Leopard 2.В конце мая официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие на российской территории в районе Харьковской области.Как указывал Владимир Путин, представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о разрешении Киеву наносить удары по "легитимным целям" на территории России с использованием западных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964417590.html

https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html

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