https://ria.ru/20240808/ukrytie-1964808745.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.08.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:25
2024-08-08T06:25
2024-08-08T06:38
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, с 4.05 сигнал воздушной тревоги звучал в Сумской области. Начиная с 6.21 тревога распространилась по всем остальным областям в течение примерно двух минут.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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украина, в мире, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, с 4.05 сигнал воздушной тревоги звучал в Сумской области. Начиная с 6.21 тревога распространилась по всем остальным областям в течение примерно двух минут.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.