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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:06
2024-08-08T06:06
2024-08-08T06:09
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородский район
шебекино
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, Шебекино. Ракетная опасность", - говорится в сообщении.
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белгород
белгородский район
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородский район, шебекино, происшествия
Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
МЧС: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе