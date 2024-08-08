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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T01:40

2024-08-08T01:40

2024-08-08T01:45

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородский район

шебекино

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородский район, шебекино, происшествия