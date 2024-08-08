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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:40
2024-08-08T01:40
2024-08-08T01:45
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородский район
шебекино
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
белгород
белгородский район
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородский район, шебекино, происшествия
Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе