https://ria.ru/20240808/ukraina-1965018854.html

На Украине разжалованных офицеров будут восстанавливать в звании

На Украине разжалованных офицеров будут восстанавливать в звании - РИА Новости, 08.08.2024

На Украине разжалованных офицеров будут восстанавливать в звании

На Украине разжалованных в дисциплинарном порядке офицеров ВСУ будут восстанавливать в прежнем звании, сообщил в четверг украинский парламентарий Алексей... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:53

2024-08-08T18:53

2024-08-08T18:53

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На Украине разжалованных в дисциплинарном порядке офицеров ВСУ будут восстанавливать в прежнем звании, сообщил в четверг украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "(Владимир Зеленский - ред.) подписал законопроект, позволяющий восстанавливать офицеров в воинском звании во время военного положения. Законопроект №9316 позволяет восстанавливать офицерские звания военным, лишенным его за нетяжкие нарушения, если они продолжают службу без новых серьезных проступков", - приводит слова Гончаренко телеканал "Рада" в Telegram-канале. В опубликованном видео депутат подчеркнул, что сотни офицеров ВСУ, ранее лишенные своего звания, служат на фронте. По его словам, в связи с тем, что ВСУ крайне нуждаются в профессиональных и обученных офицерах, и если они заслужили своей службой восстановление в звании, то такое право теперь возвращается. В пояснительной записке к законопроекту, опубликованного на сайте Рады, отмечается, что звание офицера восстановить могут военнослужащие независимо от занимаемой ими штатной должности при условии положительной аттестации в качестве поощрения. Соответствующие изменения внесены в дисциплинарный устав ВСУ . На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240806/vsu-1964528016.html

https://ria.ru/20240729/ukraine-1962728986.html

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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины